Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti

Teheran, 22. 02. 2026 13.07 pred 51 minutami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Študentski protesti Iran

Iran se trenutno sooča z dvojnim pritiskom – na mednarodnem prizorišču zaradi pogajanj o jedrskem programu in doma zaradi ponovnih študentskih protestov. Medtem ko Teheran ZDA ponuja kompromis glede obogatitve urana, ameriški predsednik razmišlja o morebitnem vojaškem ukrepanju, napetosti pa naraščajo tudi na ulicah iranskih mest.

Po poročanju The Guardiana Iran ne namerava izvoziti približno 300 kilogramov visoko obogatenega urana, vendar je pripravljen znižati stopnjo njegove obogatitve pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Trenutne zaloge so obogatene do 60 odstotkov, kar je blizu ravni, potrebne za izdelavo jedrskega orožja, pripravljen pa je čistost zmanjšati na 20 odstotkov ali manj.

Iranski zunanji minister Abas Aragči poudarja, da ZDA po njegovih besedah niso zahtevale popolne ustavitve obogatitve urana znotraj Irana. Sporna sta predvsem stopnja obogatitve in število centrifug. To stališče pa je v nasprotju z izjavo ameriškega veleposlanika pri ZN Mika Waltza, ki je nakazal, da Washington vztraja pri "ničelni obogatitvi".

Pogajanja Irana in ZDA
Pogajanja Irana in ZDA
FOTO: AP

V preteklosti se je omenjala možnost, da bi Iran zaloge urana poslal v Rusijo ali jih vključil v mednarodni konzorcij, vendar iranski predstavniki vztrajajo, da jedrski material ne bo zapustil države.

ZDA krepijo vojaški pritisk na Iran zaradi suma razvoja jedrskega orožja, piše BBC, hkrati pa po pogovorih v Švici poročajo o napredku pri omejevanju iranskega jedrskega programa. ZDA so v regiji že okrepile svojo vojaško prisotnost. Kot je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bo odločitev o morebitnem dogovoru ali vojaškem posredovanju znana v približno desetih dneh.

Preberi še V zraku največ zanimanja za ameriški vojaški premik proti Bližnjemu vzhodu

Novi protesti

Vzporedno z diplomatskimi napetostmi so se v Iranu, kot poroča BBC, razplamteli študentski protesti, prvi v takšnem obsegu po januarskem nasilnem zatrtju demonstracij. Na univerzi Šarif v Teheranu so študenti protestirali proti režimu, prihajalo je tudi do prerivanj z vladnimi podporniki.

Študentski protesti Iran
Študentski protesti Iran
FOTO: Profimedia

Proteste so zabeležili tudi na drugih univerzah v prestolnici ter na severovzhodu države. Študenti so se med drugim poklonili tisočim ubitim v množičnih protestih januarja.

Demonstracije so potekale tudi v tujini. V Londonu se je po navedbah The Guardian približno 1500 ljudi zbralo z zahtevo po zaprtju iranskega veleposlaništva, nekateri pa so izražali podporo izgnanemu prestolonasledniku Rezi Pahlaviju kot morebitni alternativi sedanjemu režimu.

Po poročanju Iran Insight in AP so v podporo študentom v Iranu v soboto protestirali tudi ljudje v Barceloni. Med drugim so tako kot v Londonu pozvali k spremembi režima.

Novi protesti se napovedujejo tudi v torek ob zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi, ko bo iranska predstavnica Afsaneh Nadipour prvič zasedla svoj sedež kot polnopravna članica svetovalnega sveta. Tam naj bi prispevala k pogovoru o pravicah žensk.

Iran jedrski program uran protesti ZDA

V zraku največ zanimanja za ameriški vojaški premik proti Bližnjemu vzhodu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
coca.eskim
22. 02. 2026 13.58
Washington, 08. 05. 2018 "Ameriški predsednik Donald Trump je odstopil od jedrskega sporazuma z Iranom. Nato je podpisal memorandum, s katerim je znova uvedel gospodarske sankcije zoper Iran, te bi lahko sledile tudi za vse države, ki sodelujejo z Iranom. Francija, Nemčija in Velika Britanija so že obžalovale Trumpovo odločitev." "V nasprotju z vsemi znanimi dejstvi je Trump dejal, da Iran izsiljuje ZDA z jedrskim orožjem in celo dodal, da je odločitev sprejel po posvetovanju z zavezniškimi državami. Nobena od zavezniških držav razen Izraela mu ni svetovala umika iz sporazuma, pa še tam mnenje ni enotno, saj izraelski generali v nasprotju s premierjem menijo, da je sporazum koristna zadeva."
Odgovori
0 0
Nightingale
22. 02. 2026 13.46
Ta zgodba mi je nekam znana...
Odgovori
+1
1 0
Artechh
22. 02. 2026 13.45
A svobodnjaki ki podpirajo Trumpa ali Iran? To je šele dilame
Odgovori
+1
1 0
natmat
22. 02. 2026 13.34
Lepo je videti mlada dekleta brez rut...pri nas jih je vedno več..na žalost...religija je strup za demokracijo...
Odgovori
+11
11 0
Artechh
22. 02. 2026 13.46
To je sam dokaz da širijo svojo vero ne da pridejo po "boljše življenje"
Odgovori
+4
4 0
Justice4all
22. 02. 2026 13.33
Z večjimi pritiski se sooča Trump...Iran je že pripravljen na vojno,Trump pa še ni pripravljen na impičment...Trump ima sioniste na eni strani in USA katera ne želi vojne,na drugi strani...Dejansko so ga porinili v kot njegovi donatorji....
Odgovori
+1
5 4
Darko32
22. 02. 2026 13.39
Točno to.Tudi več kongresnikov se je javno opredelilo proti vojni in javno že govorijo, da jih Židje rinejo v vojno in škodo bodo imeli predvsem tudi AMeričani.
Odgovori
+0
3 3
gr rg
22. 02. 2026 13.30
V Severno Korejo se ne vtikujejo več, zanimivo.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543