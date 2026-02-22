Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti

Po poročanju The Guardiana Iran ne namerava izvoziti približno 300 kilogramov visoko obogatenega urana, vendar je pripravljen znižati stopnjo njegove obogatitve pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Trenutne zaloge so obogatene do 60 odstotkov, kar je blizu ravni, potrebne za izdelavo jedrskega orožja, pripravljen pa je čistost zmanjšati na 20 odstotkov ali manj. Iranski zunanji minister Abas Aragči poudarja, da ZDA po njegovih besedah niso zahtevale popolne ustavitve obogatitve urana znotraj Irana. Sporna sta predvsem stopnja obogatitve in število centrifug. To stališče pa je v nasprotju z izjavo ameriškega veleposlanika pri ZN Mika Waltza, ki je nakazal, da Washington vztraja pri "ničelni obogatitvi".

Pogajanja Irana in ZDA

V preteklosti se je omenjala možnost, da bi Iran zaloge urana poslal v Rusijo ali jih vključil v mednarodni konzorcij, vendar iranski predstavniki vztrajajo, da jedrski material ne bo zapustil države. ZDA krepijo vojaški pritisk na Iran zaradi suma razvoja jedrskega orožja, piše BBC, hkrati pa po pogovorih v Švici poročajo o napredku pri omejevanju iranskega jedrskega programa. ZDA so v regiji že okrepile svojo vojaško prisotnost. Kot je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bo odločitev o morebitnem dogovoru ali vojaškem posredovanju znana v približno desetih dneh.

Novi protesti

Vzporedno z diplomatskimi napetostmi so se v Iranu, kot poroča BBC, razplamteli študentski protesti, prvi v takšnem obsegu po januarskem nasilnem zatrtju demonstracij. Na univerzi Šarif v Teheranu so študenti protestirali proti režimu, prihajalo je tudi do prerivanj z vladnimi podporniki.

Študentski protesti Iran

Proteste so zabeležili tudi na drugih univerzah v prestolnici ter na severovzhodu države. Študenti so se med drugim poklonili tisočim ubitim v množičnih protestih januarja.

Protesti v Londonu

Protesti v Londonu



Demonstracije so potekale tudi v tujini. V Londonu se je po navedbah The Guardian približno 1500 ljudi zbralo z zahtevo po zaprtju iranskega veleposlaništva, nekateri pa so izražali podporo izgnanemu prestolonasledniku Rezi Pahlaviju kot morebitni alternativi sedanjemu režimu. Po poročanju Iran Insight in AP so v podporo študentom v Iranu v soboto protestirali tudi ljudje v Barceloni. Med drugim so tako kot v Londonu pozvali k spremembi režima.

Protesti v Barceloni

Protesti v Barceloni


