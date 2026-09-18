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Iran v Hormuški ožini napadel tanker

Teheran, 18. 09. 2026 12.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Hormuška ožina

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod.

Naftni tanker Trend pod zastavo Toga je bil tarča napada in zadržan po tem, ko je v četrtek pozno zvečer na krovu plovila izbruhnil požar, je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna sporočila revolucionarna garda. Dodala je, da je tanker skušal nezakonito prečkati ožino.

Tudi britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu pa so pogasili, je dodala. Za zdaj sicer še ni jasno, ali sta revolucionarna garda in UKMTO poročala o istem incidentu.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade v dele ožine namestil pomorske mine, poleg tega pa obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo.

Teheran odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti ZDA. Med drugim zahteva odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij ter umik ameriških sil iz regije.

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Hormuška ožina Iran naftni tanker napad

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