Iran v Hormuški ožini napadel tanker

Naftni tanker Trend pod zastavo Toga je bil tarča napada in zadržan po tem, ko je v četrtek pozno zvečer na krovu plovila izbruhnil požar, je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna sporočila revolucionarna garda. Dodala je, da je tanker skušal nezakonito prečkati ožino.

Tudi britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu pa so pogasili, je dodala. Za zdaj sicer še ni jasno, ali sta revolucionarna garda in UKMTO poročala o istem incidentu.