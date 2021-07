Iran: Najmanj tri osebe ubite v protestih zaradi pomanjkanja vode

Ljudje zaradi pomanjkanja vode med najhujšo iransko sušo v zadnjih petdesetih letih protestirajo že več kot teden dni. Kriza je prizadela tako gospodinjstva kot tudi gospodarstvo, predvsem kmetijstvo in živinorejo, povzročila pa je tudi izpad električne energije, poroča CNN .

Disidentska tiskovna agencija za človekove pravice (HRANA) je v soboto poročala, da je na protestih umrlo najmanj 10 ljudi, še veliko večje število ljudi je bilo ranjenih. Po navedbah agencije HRANA sta bili do nedelje aretirani vsaj 102 osebi v 30 mestih po vsem Iranu.

Po navedbah dveh neodvisnih virov iz naftno bogate province Khuzestan, je dejansko število ubitih ljudi med protesti večje, kot je bilo uradno prijavljeno. Priča, ki je bila na protestu v provinci Khuzestan, je za CNN dejala, da so policisti in varnostni agenti streljali na ljudi.

Na več videoposnetkih, ki so jih prejšnji teden naložili uporabniki družabnih omrežij, je videti varnostne sile, ki so na protestih uporabile tudi solzivec. Na nekaterih posnetkih je videti tudi množico ljudi, ki se je pred teheranskim notranjim ministrstvom zbrala, da bi protestnikom iz Khuzestana izkazala podporo. "Pozivamo organe pregona, naj ne škodujejo protestnikom, ki kličejo (po) dostopu do vode," je dejal vidni aktivist Narges Mohammadi.

Protesti zaradi pomankanja vode so se tako razvili v proteste proti vladi in vrhovnemu vodji države, poleg tega so se razširili v različna mesta.