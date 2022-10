Iran vložil obtožnice proti več kot sto ljudem

Iranske oblasti so sporočile, da so vložile obtožnice proti več kot sto ljudem zaradi protestov, ki so državo zajeli po smrti Mahse Amini. Iranski notranji minister Ahmad Vahidi sicer verjame, da protesti v Iranu ne bodo sprožili revolucije. Vrhovni vodja ajatola Ali Hamanej pa je zanje znova obtožil sovražnike iz tujine. Po poročanju dpa je v Teheranu manj zbiranj, nastajajo pa nove oblike protestiranja. Tako nasprotniki režima svoja politična sporočila objavljajo v obliki grafitov po mestu.

Vse bolj je jasno, da protesti v Iranu, ki sedaj potekajo že četrti teden, resno ogrožajo in spodkopavajo režim. "Državljani ali politične skupine bi morale vedeti, da imamo posluh za proteste in kritike ter da smo pripravljeni na dialog," je dejal Gholam Hossein Mohseni Ejei, vrhovni sodnik ter nekdanji obveščevalni minister, ki velja za enega najtrdnejših zagovornikov iranskega režima. Posamezniki, ki so bili obtoženi, so po besedah uradnikov odgovorni za "ustvarjanje nezakonitih zbiranj, požige in uničevanje številnih vladnih in zasebnih krajev".

icon-expand Protesti zaradi ubite Iranke Mahse Amini FOTO: AP

"Nihče, ki bo aretiran na prizorišču nemirov, ne bo pod nobenim pogojem izpuščen do sojenja, ki bo potekalo hitro in bo izdalo odločne kazni," je pojasnil Majid Mirahmadi, namestnik za varnostne in policijske zadeve pri notranjem ministrstvu. Po navedbah oblasti so v pokrajini Teheran obtožili 60 ljudi, 65 pa v južni pokrajini Hormozgan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obtoženi so organizacije nezakonitih zbiranj, napadov na javno in zasebno lastnino ter sejanja terorja med prebivalstvo, so sporočili. Teheranski tožilec Ali Salehi je napovedal, da bodo odločno obračunali s tistimi, ki napadajo ljudi ali njihovo lastnino ter pripadnike varnostnih oziroma drugih sil spodbujajo k uporu. Medtem je iranski notranji minister Ahmad Vahidi dejal, da ne verjame, da so protesti začetek nove revolucije. "Naši sovražniki vedo, da lahko dosežejo politični prevrat s podporo protestom, a to je neumno, ker ne vedo nič o naši državi," je pojasnil. Po njegovih besedah se Iranci zavedajo, da simpatije Zahoda do Irana služijo le njihovim lastnim političnim interesom. "Naša naloga in naloga duhovščine je, da izobrazimo te mlade ljudi, ki imajo popačeno sliko Zahoda," je dejal.

Vendar pa so oblasti večkrat povedale, da je bila "večina" ljudi, aretiranih med protesti, ki so se začeli prejšnji mesec, izpuščena, potem ko so podpisali izjave, da se ne bodo več udeležili demonstracij. Med protesti naj bi sicer bilo več deset ubitih in več aretiranih, vendar iranske oblasti še niso objavile uradnega števila. Protesti sicer še zdaleč niso največji, kar jih je Iran videl – leta 2009 je več sto tisoč ljudi protestiralo proti ukradenim volitvam. Toda zdi se, da so trenutni nemiri prodrli v temelje Islamske republike, ki so kar precej striktni. Konec tedna so potekali protesti v teheranskih soseskah, ki so dolgo veljale za trdnjave režima, vključno z Naziabadom, Fallahom in Valiasarjem.

icon-expand Iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamanej FOTO: AP