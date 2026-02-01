Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Kot je pojasnil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s "7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo".

Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne iranske revolucionarne garde (IRGC) na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.

Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.