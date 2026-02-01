Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Kot je pojasnil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s "7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo".
Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne iranske revolucionarne garde (IRGC) na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.
Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.
Zunanji minister islamske republike Abas Aragči je odločitev EU označil za veliko strateško napako, iranska vojska pa jo je obsodila kot neodgovorno in zlonamerno dejanje, za katero se je EU po njenih navedbah odločila po nareku ZDA in Izraela.
