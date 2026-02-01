Naslovnica
Tujina

Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Teheran, 01. 02. 2026 08.49 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
STA U.Z.
Voditelji EU v Bruslju

Iran je vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine, je sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Ukrep je odgovor na četrtkovo odločitev zunanjih ministrov EU, da iransko revolucionarno gardo uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij.

Kot je pojasnil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s "7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo".

Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne iranske revolucionarne garde (IRGC) na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.

Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.

Preberi še EU odločila: iranska revolucionarna garda je teroristična organizacija

Zunanji minister islamske republike Abas Aragči je odločitev EU označil za veliko strateško napako, iranska vojska pa jo je obsodila kot neodgovorno in zlonamerno dejanje, za katero se je EU po njenih navedbah odločila po nareku ZDA in Izraela.

iran evropska vojska teroristična skupina

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
01. 02. 2026 10.24
Kakšne brihte kdo je terorist in kaj počne vidim,da pojma nimate.Lp
Odgovori
0 0
Animal_Pump
01. 02. 2026 10.24
Bwahahaha. To pravijo teroristi, ki podpirajo hamasarje...hezbolaharje...pa hutiče. Zanimivo...
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
01. 02. 2026 10.22
Terorist je tudi tisti,ki take zagovarja.Iran vrhunec demokracije in človekovih pravic predvsem žensk.Kak podlež moraš bit,da tako vlado podpiraš.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
01. 02. 2026 10.17
po iranski definiciji je prcednica v r slo vrhovna poveljnica "teroristične vojske"....še pripis iz irana...hvala nlb!
Odgovori
0 0
txoxnxy
01. 02. 2026 10.06
A je strah in trepet 7 morij že izplul iz Ankaranskega pomola proti Perzijskemu zalivu ?
Odgovori
+2
3 1
marmilan
01. 02. 2026 10.05
Kaj je terorist?? Terorist je tisti, ki hodi po drugih državah z vojsko.
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
01. 02. 2026 10.16
Malo več si boš moral prebrati kaj je terorist in kaj počne terorist,ker ne samo hodi po drugih državah z vojsko ampak je veliko več.Lp
Odgovori
+2
3 1
gozdar1
01. 02. 2026 10.19
Iran je vpleten praktično v vse vojne na bližnjem vzhodu, kot posredno tudi vojno v ukrjini.
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
01. 02. 2026 10.22
Teroristi so lahko tudi v skupinah po 3 ali 5 o kakšni vojski ti nakladaš,ki hodi po drugih državah tudi v svojih državah izvajajo operacije.Lp
Odgovori
0 0
marmilan
01. 02. 2026 10.03
pa še res je, Iran ima prav. Kavboj je itak največji terorist na svetu.
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
01. 02. 2026 10.18
Nimaš ti pojma očitno kdo je terorist.
Odgovori
+1
1 0
Rudar
01. 02. 2026 09.52
To, da Iran koga razglasi za terorista, je pa res zaskrbljujoče.
Odgovori
-2
3 5
pravica1
01. 02. 2026 09.56
Na zahodu je to modus operandi, vsi so teroristi, ki se ne uklonijo.
Odgovori
+4
5 1
Rudar
01. 02. 2026 10.00
To je modus operandi avtokratskih držav.
Odgovori
+0
1 1
Colgate
01. 02. 2026 09.25
Iranska prva armada koz
Odgovori
-5
5 10
pravica1
01. 02. 2026 09.55
Pastirji so v afganistanu dobro matrali prvo silo na svetu, nebi jih kar tako odpisal.
Odgovori
+3
4 1
vlahov
01. 02. 2026 09.23
Iran treba izvleči izpod verskega jarma
Odgovori
-3
6 9
300 let do specialista
01. 02. 2026 09.06
Mislim, da si glede na vse "intervencije" vnosa "demokracije" skozi zadnjih 50 let, druge etikete ne zaslužimo!
Odgovori
+7
16 9
macolagobec
01. 02. 2026 09.24
Potem greš lahko kar v službo k naši iranski princeski Tanjifajon. Ona je čustveno navezana na Iranski režim.
Odgovori
-2
6 8
