Iranski napad z droni in raketami: v delih Izraela so se oglasile sirene

Približno dva tedna po izraelskem napadu na iranski konzulat v Siriji, je Iran izpolnil svojo obljubo in sprožil povračilni napad na Izrael. V soboto okoli 22. ure po našem času so izraelske obrambne sile (IDF) sporočile, da je Iran proti Izraelu izstrelil več brezpilotnih letal. Brezpilotniki naj bi Izrael dosegli okoli 2. ure po lokalnem času.

Po poročanju ABC News naj bi Iran proti Izraelu poslal tudi do 500 brezpilotnikov in raket iz Irana, Iraka, Sirije, Libanona in Jemna. Izraelska vojska pa je sporočila, da spremljajo več kot 100 oboroženih brezpilotnih letalnikov.

Malo pred 2. uro po lokalnem času (malo pred 1. uro po našem času) so se na jugu Izraela oglasile sirene, med drugim v krajih Beersheba, Dimona, Nevatim, ob Mrtvem morju, na območju Jeruzalemu, v delih Zahodnega brega in na severu države. Prebivalci so na svoje mobilne telefone prejeli opozorilo o bližajoči se grožnji zračnih napadov.

Predstavnik izraelskih obrambnih sil je za izraelski Army Radio dejal, da so vojaške sile ZDA in Združenega kraljestva zunaj izraelskega zračnega prostora prestregle več kot 100 iranskih dronov.

Iran naj bi brezpilotnike poslal v treh valovih proti izraelskim položajem. Izraelske sile so v visoki pripravljenosti, Irak in Jordanija sta zaprli svoj zračni prostor.