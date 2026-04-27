Iran z novim predlogom: najprej konec vojne, nato pogajanja o jedrskem programu

Ponudba Teherana predvideva podaljšanje prekinitve ognja za daljše obdobje ali da se obe strani dogovorita o koncu vojne. Pogajanja glede iranskega jedrskega programa pa bi se začela kasneje, ko bo vnovič odprta Hormuška ožina in bo odpravljena blokada, ki jo je Washington uvedel za vsa plovila, ki želijo priti v iranska pristanišča ali jih zapustiti, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na ameriškega uradnika in dva vira, seznanjena z zadevo.

Ladje pred Hormuško ožino konec februarja, pred začetkom vojne.

Kot je za ta medij dejal neimenovan ameriški uradnik, namerava predsednik ZDA Donald Trump danes s svojo ekipo pregledati trenuten zastoj v pogajanjih z Iranom in možne naslednje korake, poročanje Axiosa povzemajo tuje tiskovne agencije. Diplomacija je v slepi ulici, iransko vodstvo pa je razdeljeno glede tega, kje bi glede jedrskega programa lahko popustili ZDA. Iranski predlog bi to vprašanje obšel in omogočil hitrejšo sklenitev sporazuma. Vendar bi odprava blokade Hormuške ožine in konec vojne Trumpu po pisanju Axiosa Trumpu odvzela vzvod v morebitnih prihodnjih pogajanjih za odstranitev iranskih zalog obogatenega urana in da bi prepričal Teheran, naj prekine bogatitev urana, kar pa sta Trumpova glavna cilja vojne proti Iranu. Iran po drugi strani spora glede jedrskega programa ne želi vključevati v pogajanja o končanju vojne.

Trump namignil, da želi nadaljevati pomorsko blokado

Donald Trump

V intervjuju za Fox News je Trump v nedeljo namignil, da želi nadaljevati pomorsko blokado, ki duši iranski izvoz nafte, v upanju, da bo to v prihodnjih tednih prisililo Teheran k popuščanju. Med ZDA in Iranom sicer trenutno velja prekinitev ognja, na prvem krogu pogajanj pa sta se strani sešli 11. aprila. Po informacijah, da bi drugi krog pogajanj lahko minuli konec tedna potekal v Islamabadu, je Trump v soboto odpovedal pot pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Islamabad, češ da je pot predolga, Iran pa da jih lahko kadarkoli pokliče.

Krivda 'na strani ZDA'

Iranski zunanji minister Abas Aragči

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je v nedeljo vrnil Islamabad, kjer naj bi pakistanski strani, ki posreduje med stranema, predal iranske pogoje za dogovor. Danes je prispel v Sankt Peterburg, kjer je krivdo za neuspeh mirovnih pogajanj v Pakistanu o konfliktu na Bližnjem vzhodu pripisal ZDA. "Varen prehod" skozi Hormuško ožino je označil za "pomembno globalno vprašanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Zaradi ameriških pristopov prejšnji krog pogajanj kljub napredku ni dosegel svojih ciljev, saj so bile zahteve pretirane," je po poročanju iranskih državnih medijev dejal Aragči ob prihodu v Rusijo, kjer naj bi se sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in mu predstavil stanje v pogajanjih o miru na Bližnjem vzhodu. V zadnjih dneh je Aragči med drugim potoval v Pakistan, a do pogovorov z ameriško stranjo ni prišlo. Obisk v Islamabadu minuli konec tedna je vodja iranske diplomacije po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA opisal kot "zelo dobrega". Povedal je, da so preučili "posebne pogoje, pod katerimi se lahko nadaljujejo pogajanja med Iranom in ZDA", navaja španska tiskovna agencija EFE.

Danes sestanek s Putinom