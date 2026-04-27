Tujina

Iran z novim predlogom: najprej konec vojne, nato pogajanja o jedrskem programu

New York/Sankt Peterburg, 27. 04. 2026 10.06 pred 1 uro 3 min branja 48

Avtor:
Ne.M. STA
Hormuška ožina

Iran je ZDA predložil nov predlog, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine in končanje vojne, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi preložili na kasneje. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa krivdo za neuspeh mirovnih pogajanj v Pakistanu o konfliktu na Bližnjem vzhodu pripisuje ZDA. "Varen prehod" skozi Hormuško ožino je označil za "pomembno globalno vprašanje".

Ponudba Teherana predvideva podaljšanje prekinitve ognja za daljše obdobje ali da se obe strani dogovorita o koncu vojne. Pogajanja glede iranskega jedrskega programa pa bi se začela kasneje, ko bo vnovič odprta Hormuška ožina in bo odpravljena blokada, ki jo je Washington uvedel za vsa plovila, ki želijo priti v iranska pristanišča ali jih zapustiti, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na ameriškega uradnika in dva vira, seznanjena z zadevo.

Ladje pred Hormuško ožino konec februarja, pred začetkom vojne.
FOTO: Profimedia

Kot je za ta medij dejal neimenovan ameriški uradnik, namerava predsednik ZDA Donald Trump danes s svojo ekipo pregledati trenuten zastoj v pogajanjih z Iranom in možne naslednje korake, poročanje Axiosa povzemajo tuje tiskovne agencije.

Diplomacija je v slepi ulici, iransko vodstvo pa je razdeljeno glede tega, kje bi glede jedrskega programa lahko popustili ZDA. Iranski predlog bi to vprašanje obšel in omogočil hitrejšo sklenitev sporazuma.

Vendar bi odprava blokade Hormuške ožine in konec vojne Trumpu po pisanju Axiosa Trumpu odvzela vzvod v morebitnih prihodnjih pogajanjih za odstranitev iranskih zalog obogatenega urana in da bi prepričal Teheran, naj prekine bogatitev urana, kar pa sta Trumpova glavna cilja vojne proti Iranu. Iran po drugi strani spora glede jedrskega programa ne želi vključevati v pogajanja o končanju vojne.

Trump namignil, da želi nadaljevati pomorsko blokado

Donald Trump
FOTO: Profimedia

V intervjuju za Fox News je Trump v nedeljo namignil, da želi nadaljevati pomorsko blokado, ki duši iranski izvoz nafte, v upanju, da bo to v prihodnjih tednih prisililo Teheran k popuščanju.

Med ZDA in Iranom sicer trenutno velja prekinitev ognja, na prvem krogu pogajanj pa sta se strani sešli 11. aprila. Po informacijah, da bi drugi krog pogajanj lahko minuli konec tedna potekal v Islamabadu, je Trump v soboto odpovedal pot pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Islamabad, češ da je pot predolga, Iran pa da jih lahko kadarkoli pokliče.

Krivda 'na strani ZDA'

Iranski zunanji minister Abas Aragči
FOTO: AP

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je v nedeljo vrnil Islamabad, kjer naj bi pakistanski strani, ki posreduje med stranema, predal iranske pogoje za dogovor. Danes je prispel v Sankt Peterburg, kjer je krivdo za neuspeh mirovnih pogajanj v Pakistanu o konfliktu na Bližnjem vzhodu pripisal ZDA. "Varen prehod" skozi Hormuško ožino je označil za "pomembno globalno vprašanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi ameriških pristopov prejšnji krog pogajanj kljub napredku ni dosegel svojih ciljev, saj so bile zahteve pretirane," je po poročanju iranskih državnih medijev dejal Aragči ob prihodu v Rusijo, kjer naj bi se sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in mu predstavil stanje v pogajanjih o miru na Bližnjem vzhodu.

V zadnjih dneh je Aragči med drugim potoval v Pakistan, a do pogovorov z ameriško stranjo ni prišlo.

Obisk v Islamabadu minuli konec tedna je vodja iranske diplomacije po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA opisal kot "zelo dobrega". Povedal je, da so preučili "posebne pogoje, pod katerimi se lahko nadaljujejo pogajanja med Iranom in ZDA", navaja španska tiskovna agencija EFE.

Danes sestanek s Putinom

Za danes napovedani sestanek z ruskim predsednikom Putinom bo po besedah Aragčija "dobra priložnost za pogovor o poteku vojne in pregled trenutnega položaja". Rusija je poleg Kitajske eden glavnih zaveznikov Irana.

vojna iran hormuška ožina zda pakistan rusija

KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
27. 04. 2026 11.55
Iran je dal desnacu trumpeljnu in zahodu takšne sankcije da se ven ne vidijo....heheheee...Razni animali so tudi tukaj " poznavalsko " krulili, da Iran nima za burek...heheheee
August Landmesser
27. 04. 2026 11.53
Iran je ŽE zmagovalec...samo desničarjem in podpornikom tega trumpeljna zločinca ki je prvi dan napada na suvereno mednarodno priznano državo ubil 168 nedolžnih 12 .letnih deklic...kje so še vse njihovi zločini, laži, kriminal...On je tipični desnac...ki samo še histerično išče izhod in močvirja...ki ga širi iz usa po svetu. .tudi na bližnjem vzhodu...
Kranjski domoljub
27. 04. 2026 11.52
Trump naj poliže pa spoka
Watcherman
27. 04. 2026 11.23
Torej trdite,da je Iran vojaško zmagal ob vojaški premoči ZDA z neomejeno vojaško zmogljivostjo zraven je bil pa še Izrael neverjetno kakšne bučke ste?.Lp
Racional-ec
27. 04. 2026 11.31
Daj model, nihce ne trdi nicesar, smiri malo. Neomejqni pa le niso tako, je ze mal municije zmankal
Sickk 2
27. 04. 2026 11.33
Res, mal si ze dojadio. Dj mal se kej druzga preber ne sam to kar ti govori kramp. Kaj si pa ubogi revez
Racional-ec
27. 04. 2026 11.43
Sick, tip ke verjetn jud in podpira vsa ta nedejanja…pac bolani kako sprani so doloceni ljudje.
Kranjski domoljub
27. 04. 2026 11.59
Izraelska vojska je nesposobna. 100x premoč v naprednem orožju naredi razliko drugače še hodit neznajo. Še palestince nemorejo zavzet ki se s kamni in fračami borijo. Ko se bojo libanonci in hezbola združil jih bojo nagnal iz libanona. Tako kot so jih že enkrat. Lahko je z letali otroke bombardirat drugo pa je resno vojsko napadat. Tko kotameričani iščejo bogo žrtvo ki je daleč slabša od njih. Afganistanic so jih nabil pa misljo da bojo iran zavzeli haha .
SloButale
27. 04. 2026 11.19
Oranžnemu krampu se hlače tresejo. V luft je pognal miljarde $ da je uničil samo peščico dronov za par tisoč $. Rezultata pa nobenega. Iran ga je konkretno stisnil...
Watcherman
27. 04. 2026 11.27
Nimaš pojma kakšen udarec je dobil Iran in kaj mu je bilo povzročeno.Lp
Wolfman
27. 04. 2026 11.30
W, kaj si tako škodljiv Večje kot so številke, bolj uživaš? Kaj ti pravi razum?
Racional-ec
27. 04. 2026 11.32
Zakaj pa vsakic lp 😂😂😂
ata_jez
27. 04. 2026 11.14
Očitno niso brali, da so premagani, če postavljajo pogoje. Kaj nimajo interneta?
bandit1
27. 04. 2026 11.08
Mi tudi bogatimo uran, tam blizu LJ v Podgorici. Upam da nas sankcije ne dosežejo, saj jih bomo imeli zaradi nove vlade.
Banion
27. 04. 2026 11.08
iran je znatno popustil, će bo le tramp imel trenutek razsodnosti in sprejel nrez judovskega vmešavanja. V kolikor ne bo se bo vedelo kdo tišči svet v krizo
Racional-ec
27. 04. 2026 11.12
Sej to je jasno, zidje imajo od tega korist v smislu globalne ekonomije in izgovor da radirajo svet okoli sebe in sanjarijo o velikem izraelu…tega sicer nikol ne bo, sanjajo pa lah
SloButale
27. 04. 2026 11.20
Banion: Trump in razsodnost? Saj se hecaš ne?
anatomija
27. 04. 2026 10.56
Trum mora sprejeti te pogoje če noče še večje blamaže
Wolfman
27. 04. 2026 11.00
Izrael tega neče, to preganja Trumpa.
vlahov
27. 04. 2026 10.54
Imajo cca 150.000 vojakov teroristov IRG in denarja za še 3 mesece . Trump dela dobro .
Racional-ec
27. 04. 2026 10.57
Hahahahaahha, a to je informacija iz vira srbske obvescevalne sluzbe hahaahah
Sickk 2
27. 04. 2026 11.36
Racionalc, pust ti tega reveza ubogega. To je zagrenjen slabic, vrjetn brez otrok, oce ga je zihr zlorablu pa tepu, mt je bla vrjtn pijandura, sam pa brez hrbtenice in zmoznosti lastne presoje, govori sam kar rece ivan, al pa kaka nora 24. Skratka bogi mentalni revez
Racional-ec
27. 04. 2026 11.45
Men bolj deluje kor srbislav, ve je pa iz sekte nora24 se ga bom lar ognil. Oni so itak vedno bogi, napadeni, ogrozeni…po njihovo
Beopen
27. 04. 2026 10.53
Ne odobravamo politike ZDA. Poleg Izraela so glavni krivci za številne nedolžne žrtve v Gazi in v Iranu. Dovolijo si preveč. Žal si svet zatiska oči, brez konkretnih sankcij za Izrael in ZDA pa kažejo svojo popolno nemoč in hkrati podložnost kapitalu in moči. Žalostno.
Komentatorskijunky
27. 04. 2026 10.53
Če bodo točno definirali, datume, kaj mora kdo narediti in kakšne bodo posledice, če ne, bi morda delovalo. Mi pa ni jasno zakaj se versko vodstvo države, ki dobesedno plava na nafti, energije v izobilju in se utaplja v petro dolarjih, uničuje samo sebe z neko idejo o jederskem programu ali kakor sedaj že sami nakazujejo, da bi oddali obogaten uran?
Wolfman
27. 04. 2026 10.40
Trump se bo tako soočal z najtežjo odločitvijo svojega življenja. Ne pozabite, v Iraku se ni nikoli našlo orožje za množično uničenje, celo priznali so, da ni nikoli obstajalo!
Watcherman
27. 04. 2026 10.45
So pa s tem naredili boljši Irak in z boljšim režimom Husein je pobijal svoj narod s kemičnim orožjem malo si preberi o tem in večina prebivalstva Iraka prej je nasprotovalo Huseinu to kar jim je delal bil je Diktator lastnega naroda.Lp
asdfghjklč
27. 04. 2026 10.55
So pa sami voditelji irana pred vojno trdili, da bogatijo uran že na 60%
Racional-ec
27. 04. 2026 10.58
Ja, zakaj ga pa ne bi smeli? Zakaj ima lah izrael atomsko orozje itan pa recimo ne?
Wolfman
27. 04. 2026 11.03
W zaradi drevesa ne vidiš gozda!
Watcherman
27. 04. 2026 11.21
Zato,ker je Iran že grozil in bil grožnja svetu.Lp
Racional-ec
27. 04. 2026 11.33
Haha, a izrael pa ni groznja nikomur a? Na kak nacin je iran grozil, kje so dokazi?
Zmaga Moke
27. 04. 2026 11.38
A Izrael pa ne? :D
Wolfman
27. 04. 2026 11.39
W. najbolje zate, da pričneš kopati zaklonišče.
Watcherman
27. 04. 2026 10.35
Iran je vojaško poražen kdaj boste to dojeli.?
Racional-ec
27. 04. 2026 10.36
Haha, ni vojna samo pokanje kolega
Watcherman
27. 04. 2026 10.40
In kaj tebi ni jasno Iran ima večino vojaške sposobnosti uničene in ne more skoraj nič več,da ne govorimo koliko vsega je bilo uničenega in zbombardiranega v Iranu
Racional-ec
27. 04. 2026 10.47
Kolega eno so dejstva, drugo je vase osebno prepricanje. Ponavljam, vojna ni le pokanje z orozjem. Perzija je to kolega…
Watcherman
27. 04. 2026 10.48
Kaj je Iran izjavil,da bo vojne konec,ko bodo oni tako odločili a oni hočejo na vsak način dogovor s premirjem,ker imajo dovolj vsega in ogromno povzročeno škodo.Lp
Racional-ec
27. 04. 2026 10.51
Iran ni nikogar napadel…pocakajmo na konec tekme, ne sodimo dneva pred nocjo kolega.
asdfghjklč
27. 04. 2026 10.57
Napadel je izrael preko svojih satelitov.
Komentatorskijunky
27. 04. 2026 11.13
@Racionalec... načelno se strinjam s tvojo trditvijo. Iran ni nikogar napadel. Mene moti samo to: zakaj so iranski pogajalci zavrnili ameriški predlog, da se Iran odpove jederskemu orožju a 20 let in namesto tega predlagali, da se "odpovejo" jederskemu orožju samo za za 5 let? To je ogromna razlika kot je bilo v Iraku. Očitno nekaj ne štima. In ne pozabimo tudi brko ni na začetku nikogar napadel, se je pa z nasmeškom pogovarjal s tujimi diplomati, predvsem pa se oboroževal na veliko. Vse ostalo je zgodovina.
Racional-ec
27. 04. 2026 11.48
Nisem zagovornik Irana, njihova notranja politika je taka kot je, navzven pa ne vsiljujejo svoje ideologije kot ZDA in v ozadju izrael, ki stoji za vsem tem. Ce bi bilo po moje bi sefli za mizo pa vsi unicili jedersko orozje. Zakaj ga lahko eden ima, drugi pac ne…kaj ce se Trumplu zmesa pa on uporabi jedrsko recimo?
xxman.y
27. 04. 2026 10.35
Najbolj nesposobna administracja zgodovini ZDA.
Cmrlj3
27. 04. 2026 10.46
To je pa to, ko ljudje izvolijo vase zagledanega populista, ki misli, da o vsem ve vse in ima tako napihnjen ego, da se obda s samimi kimavci.
Racional-ec
27. 04. 2026 10.32
Ja ja, niso oni Afganistan…si ne pustijo komandirat nikomur
asdfghjklč
27. 04. 2026 10.57
Zato pa se skrivajo.
bibaleze
