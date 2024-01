Iran z raketami nad Irak: trdi, da je napadel vohunsko središče Mosada

V iraškem mestu Erbil so malo pred polnočjo odjeknile eksplozije. Rakete so zadele območje v bližini gradbišča ameriškega konzulata. Po informacijah iz varnostnih krogov v Erbilu so bili v napadu ubiti najmanj štirje civilisti, pet je poškodovanih. Rakete pa so zadele tudi kmetije severno od Erbila.

Na iranske napade so se danes odzvale iraške oblasti, ki so jih opisale kot napad na suverenost Iraka. Ob tem so v Bagdadu napovedali, da bodo vložili pritožbo pri Varnostnem svetu Združenih narodov in izvedli preiskavo, da bi iraški in mednarodni javnosti dokazali neresničnost trditev Irana.

V Siriji pa so iranske rakete zadele predvsem območja skrajne Islamske države (IS), so sporočili iz Teherana. Po poročanju iranske tiskovne agencije Irna so napadli skrajne skupine v provinci Idlib. Od izbruha vojne v Gazi so razmere na območju napete. To so bili prvi raketni napadi iranske revolucionarne garde od začetka oktobra, so pa napade v preteklih mesecih izvajale predvsem skupine, povezane s Teheranom.

Konec decembra je bil v izraelskem napadu na Sirijo ubit višji predstavnik iranske revolucionarne garde. Vojaško vodstvo Irana je takrat obljubilo povračilne ukrepe. Pozneje je bil Iran še tarča terorističnega napada v začetku meseca. V napadu na Kerman je bilo ubitih več kot 90 ljudi. Odgovornost je prevzela IS.