Iran za napad na jedrski objekt obtožil Izrael in napovedal maščevanje

Iranske oblasti so sprva poročale o napaki na električni napeljavi, nato pa so incident označile za teroristično dejanje. Za napad so okrivili Izrael in napovedali povračilne ukrepe.

"Seveda se je skušal sionistični režim s svojimi dejanji maščevati Irancem zaradi njihovega potrpljenja in modrega ravnanja glede odpravljanja sankcij," je danes povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh.

Posredno je Izrael obtožil tudi poskusa vnašanja spora v pogovore glede iranskega jedrskega sporazuma, ki potekajo na Dunaju. "Če je bil namen prekinitev poti odpravljanja zatirajočih sankcij proti Iranu, potem jim ni uspelo doseči cilja," je dodal. Cilj diplomatskih prizadevanj je sicer vrnitev ZDA k sporazumu, odprava sankcij proti Iranu in doseči, da Teheran upošteva zahtevane omejitve glede jedrske energije.

Izrael dogodka ni komentiral. Izraelski mediji so sicer poročali, da naj bi za operacijo stala izraelska tajna služba Mosad. Incident bi lahko še dodatno okrepil napetosti med Izraelom in Iranom. Izraelski premier Benjamin Netanjahuje po sestanku z ameriškim obrambnim ministromLloydom Austinomv nedeljo obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da ustavi jedrski sporazum.

Incident v nedeljo, ki ga je Iran označil za teroristično dejanje, se je zgodil dan po tem, ko je Teheran sporočil, da so v Natancu zagnali napredne centrifuge za uran, s čimer je opustil novo obvezo v okviru jedrskega sporazuma iz leta 2015. ZDA so leta 2018 odstopile od dogovora in znova uvedle sankcije, Iran pa je kasneje začel postopoma opuščati svoje obveze.