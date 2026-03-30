Tujina

Iran zadal hud udarec ZDA, uničili ključno letalo AWACS

Rijad, 30. 03. 2026 14.31 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Uničeno letalo E-3 Sentry (AWACS)

Ko sta ZDA in Izrael sprožili vojno proti Iranu, je bil odziv Teherana hiter in učinkovit. Nedavno so zadeli letalsko bazo Prince Sultan v Savdski Arabiji, ki jo uporabljajo ameriške sile. Napad je poškodoval več tankerjev KC-135, a kar je še najbolj "moteče" za ZDA, je uničenje vojaškega letala E-3 Sentry (AWACS). Ranjenih je bilo najmanj 15 ameriških vojakov, od katerih je pet v kritičnem stanju.

Iran po začetku ameriško-izraelskih napadov ni dolgo odlašal. Izstrelil je niz raket in dronov proti Izraelu, njihovemu besu pa niso ušle niti ameriške baze v zalivskih državah. S tem so sicer razširili konflikt na eno najpomembnejših energetsko proizvodnih regij na svetu. Napadli so ameriške baze v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu ter uničili ali vsaj poškodovali radarske sisteme, raketni obrambni sistem THAAD ter drone Reaper. Pod napadi se je znašla tudi baza Al Udeid v Katarju.

In v petek so iranske rakete in droni po poročanju Wall Street Journala zadeli letalsko bazo Prince Sultan v Savdski Arabiji. Letalsko bazo, ki leži približno 96 kilometrov jugovzhodno od savdske prestolnice Rijad, sicer upravlja savdsko vojno letalstvo, vendar jo uporabljajo tudi ameriške sile.

Po slikah sodeč pa je ta napad močno poškodoval oziroma praktično uničil letalo za zgodnje opozarjanje in nadzor iz zraka E-3 Sentry, bolj znano pod kratico AWACS. Gre za leteče radarje, ki jih najmočnejše vojske na svetu uporabljajo za zaznavanje nasprotnikovih letal, helikopterjev, ladij in celo kopenskih vozil. Letala AWACS pa delujejo tudi kot poveljniški center za koordinacijo delovanja bojne skupine. Letala se lahko uporabljajo tako za ofenzivne kot obrambne operacije. Njihova vloga pri iskanju in reševanju posameznikov ali skupin prav tako ni zanemarljiva.

AWACS ima pomembne prednosti pred zemeljskimi radarji. Zaradi višine leta, okrog 10.000 metrov, lahko zazna precej bolj oddaljene tarče. Radarski žarki namreč potujejo naravnost in ne morejo slediti ukrivljenosti Zemlje. Tarče, ki se nahajajo pod obzorjem, so sicer prav tako nevidne tudi za leteče radarje, vendar je njihov horizont zaradi višine leta precej večji. Leteči radarji lahko zaznajo cilje več sto kilometrov daleč, in sicer aktivno do 500 kilometrov ter pasivno do 300 kilometrov.

Fotografije razbitega letala, ki jih je CNN geografsko lociral, prikazujejo odlomljen rep letala in prepoznavno vrtečo se radarsko kupolo - ključni del sistema za zgodnje opozarjanje in nadzor iz zraka (AWACS) - na tleh letalske baze.

Izguba takšnega letala pa je "resen udarec za ameriške nadzorne zmogljivosti," je dejal vojaški analitik Cedric Leighton, nekdanji polkovnik ameriških letalskih sil. "Potencialno lahko vpliva na ameriško zmožnost vodenja bojnih letal ter njihovega usmerjanja k ciljem ali zaščite pred sovražnimi letali in raketnimi sistemi," je dejal.

Številni analitiki se že kritično sprašujejo, kako so ZDA dopustile, da je takšno zmogljivo letalo postalo ranljivo za iranske napade. "Za njegovo zaščito pred sovražnim ognjem med letom se pogosto sprejemajo izredni ukrepi. Včasih ga spremljajo lovci in nikoli mu ni dovoljeno preleteti sovražnega ozemlja, ker to ne bi bilo varno," je dejal Leighton.

Leighton je dodal, da napad morda nakazuje, da Iran pri določanju tarč ključnih ameriških sredstev prejema pomoč od zunaj. "Rusija je Iranu najverjetneje posredovala geografske koordinate in satelitske posnetke, ki so zagotovili natančno lokacijo," je dejal.

Ta letala so v ameriški floti v omejenem številu, po podatkih FlightGlobal jih je bilo ob začetku leta le 17.

