Iran zasegel nov tanker, že šesti letos

Na spletnem mestu državne televizije IRIB je bilo zapisano, da so stražarji zasegli 1,3 milijona litrov "tihotapljenega goriva" z neimenovanega plovila 15 navtičnih milj od otoka Abu Musa, poroča AFP. "16 članov posadke malezijske narodnosti je bilo aretiranih,"je povedal poveljnik gardne mornarice za to regijo, brigadni general Ali Ozmaji-

Abu Musa je eden od treh otokov v južnem zalivu, ki so pod iranskim nadzorom, a suverenost nad njimi zahtevajo tudi Združeni arabski emirati. "To je že šesta ladja za tihotapljenje goriva, ki so jo zaplenili," je dodal Ozmayi.