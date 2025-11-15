Iran zasegel tanker v Perzijskem zalivu

Po njihovih navedbah naj bi tanker prevažal nedovoljen tovor in s tem kršil zakon. Prevažal naj bi 30.000 ton petrokemičnega tovora.

Revolucionarna garda je sporočila, da so njihove enote za hiter odziv spremljale gibanje tankerja z zastavo Marshallovih otokov. Po tem ko je sodni organ odredil zaseg tovora plovila, so ga v petek zjutraj prestregle in zasegle.

Že v petek pa so podjetja za morsko varnost sporočila, da je verjetno, da je Iran zasegel tanker.

Ni jasno, zakaj bi Iran prestregel plovilo, je za AFP povedala predstavnica podjetja Vanguard Tech. "Iran bo to verjetno predstavil kot dejanje, ki je bilo sodno odrejeno in temelji na zakonu, da bi prikril nekaj, kar bi lahko bil le strateški zaseg," je dejala.

Ameriška mornarica je sporočila, da situacijo aktivno nadzira. "Komercialna plovila imajo večinoma neovirane pravice do plovbe in trgovine na odprtem morju," so dodali.

To ni prvič, da je Iran zasegel plovila na poti skozi Hormuško ožino. Lani so po napadu na iranski konzulat v Siriji, za katerega so okrivili Izrael, zasegli kontejnersko ladjo, ki naj bi bila povezana z Izraelom.