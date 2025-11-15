Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Iran zasegel tanker v Perzijskem zalivu

Teheran, 15. 11. 2025 15.49 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
1

Iranska Revolucionarna garda je potrdila, da je v petek v Perzijskem zalivu zasegla tanker. Tanker je bil na poti iz Združenih arabskih emiratov v Singapur, ko so se mu približala tri manjša plovila, nato pa je nenadoma spremenil pot, so v petek sporočila podjetja za morsko varnost.

Revolucionarna garda je sporočila, da so njihove enote za hiter odziv spremljale gibanje tankerja z zastavo Marshallovih otokov. Po tem ko je sodni organ odredil zaseg tovora plovila, so ga v petek zjutraj prestregle in zasegle.

Po njihovih navedbah naj bi tanker prevažal nedovoljen tovor in s tem kršil zakon. Prevažal naj bi 30.000 ton petrokemičnega tovora.

Fotografija je simbolična
Fotografija je simbolična FOTO: AP

Že v petek pa so podjetja za morsko varnost sporočila, da je verjetno, da je Iran zasegel tanker.

Ni jasno, zakaj bi Iran prestregel plovilo, je za AFP povedala predstavnica podjetja Vanguard Tech. "Iran bo to verjetno predstavil kot dejanje, ki je bilo sodno odrejeno in temelji na zakonu, da bi prikril nekaj, kar bi lahko bil le strateški zaseg," je dejala.

Ameriška mornarica je sporočila, da situacijo aktivno nadzira. "Komercialna plovila imajo večinoma neovirane pravice do plovbe in trgovine na odprtem morju," so dodali.

To ni prvič, da je Iran zasegel plovila na poti skozi Hormuško ožino. Lani so po napadu na iranski konzulat v Siriji, za katerega so okrivili Izrael, zasegli kontejnersko ladjo, ki naj bi bila povezana z Izraelom.

iran tanker zaseg
Naslednji članek

Trump ukinil carine na govedino in gnojila, kavo, kakav, čaje ...

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
15. 11. 2025 16.08
Le zaplenli!? Ne kot zda kr raketirale!?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330