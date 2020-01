ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo vojaške okrepitve, Iran s 13 scenariji za odziv

V nagovoru množici, ki se je zbrala na pogrebnih slovesnostih, je najvišji poveljnik revolucionarne garde, generalmajor Husein Salami napovedal maščevanje in dejal, da se je"izgon ZDA iz regije" že začel. Medtem so se iz množice slišali vzkliki "Smrt Ameriki, Smrt Izraelu, Smrt Trumpu".

Iranski poslanci so danes razglasili ameriško vojsko za "teroristično organizacijo". Prav tako so povečali sredstva elitnim enotam iranske revolucionarne garde, ki jih je vodil Solejmani za 200 milijonov evrov, poroča AFP.

Iranski zunanji minister Mohammad Javad Zarif je v intervjuju za ameriški CNNatentat na Solejmanija označil za "teroristično dejanje"in napovedal, da se bo Iran ustrezno odzval."Gre za dejanje agresije proti Iranu, pomeni oborožen napad na Iran in na to se bomo odzvali. A odzvali se bomo sorazmerno."

Ko je dobil ukaz o napotitvi, ni bil presenečen, je za Reutersdejal 27-letni vojak. "Gledal sem novice, videl kaj se tam dogaja. Nato sem dobil sporočilo od poveljnika, naj 'ne hodim nikamor'. In to je bilo to."

"V vojno gremo,"med pripravo na odhodu in nalaganju tovornjakov z opremo pravi eden izmed mladih vojakov - za večino bo to prva misija, poroča Reuters.

Zunanji ministri Francije, Nemčije, Velike Britanije o Iranu

Danes popoldan se bodo zaradi iranske krize sestali zunanji ministri Velike Britanije, Nemčije in Francije. Med drugim naj bi pripravili odgovor na napoved Teherana, da bodo po ameriškem napadu na Solejmanija, prenehali spoštovati določila jedrskega sporazuma iz leta 2015.

Medtem so Nemčija, Italija in Hrvaška napovedale umik svojih sil iz Bagdada, ameriške sile, Iraku je nameščenih 5200 vojakov, pa ostajajo - kljub zmedi, ki jo je sprožilo pismo, ki ga je včeraj zvečer poveljnik ameriških enot v Iraku, William H. Seely, poslal iraškim oblastem, in ki naznanja umik sil. To pa je kasneje Pentagon zanikal.