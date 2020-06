Iran uspešno testiral rakete 'nove generacije'

Na spletni strani je iranska vojska objavila fotografije vaje, ki je potekala v Omanskem zalivu in v severnem Indijskem oceanu. V izjavi za javnost pa so sporočili, da so testirali in izstrelili tako rakete kratkega kot dolgega dosega. V okviru vojaške vaje so "uničili načrtovane tarče, oddaljene 280 kilometrov, doseg pa je mogoče še povečati,"izjavo povzema AFP.