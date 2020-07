V iranskem pristanišču zagorelo sedem ladij

V Iranu je od konca junija dalje prišlo do več eksplozij in incidentov v bližini vojaških, industrijskih in jedrskih objektov, pa tudi v eni od bolnišnic v prestolnici. Skrivnostni incidenti pa so sprožili ugibanja o morebitnih sabotažah v Iranu, poroča BBC.

V ponedeljek je zagorelo v industrijski coni blizu mesta Mašhad, dan pred tem je v istem mestu požar izbruhnil v petrokemičnem obratu, uradni vzrok naj bi bil iztekanje nafte. Še dan pred tem pa je v kleti stanovanjske stavbe v Teheranu eksplodiralo več plinskih jeklenk. Pretekli teden je v zahodnem delu prestolnice Teheran odjeknila eksplozija, ki je povzročila električni mrk. Uradno so iranske oblasti sicer zanikale eksplozijo, do izpada elektrike pa naj bi prišlo zaradi tehničnih težav. V jedrskem kompleksu Natanc pa naj bi prišlo do nesreče, ki je povzročila večjo gmotno škodo.

Danes pa so ognjeni zublji zajeli vsaj sedem ladij v pristanišču Bušer. Vzrok za požar še ni znan, poškodovanih pa naj ne bi bilo, poročajo državni mediji.