Voditelj Irana: Protestniki so 'Trumpovi zdraharji'

Iran je prav tako poslal pismo Varnostnemu svetu Združenih narodov, v katerem je ZDA obtožil, da so proteste spremenile v to, kar je označil za nasilna dejanja in razširjen vandalizem v Iranu. Trump je medtem dejal, da je Iran v velikih težavah. Minuli teden je iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil. "Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je dejal v četrtkovi epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti.

Protesti v Iranu FOTO: AP

Protesti, ki trajajo že 13 dni, so izbruhnili zaradi gospodarstva in so postali največji v zadnjih letih – kar je privedlo do pozivov k koncu Islamske republike in nekaterih, ki so pozvali k obnovi monarhije. Iran tako že več kot deset dni pretresa val protestov, ki sta ga sprožili poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike. Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov v spopadih z oblastmi ubitih najmanj 51 ljudi, vključno z devetimi mladoletniki, poškodovanih pa je več sto.

Iranski zdravniki opisujejo preobremenjene bolnišnice