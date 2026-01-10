Naslovnica
Tujina

Voditelj Irana: Protestniki so 'Trumpovi zdraharji'

Teherean, 10. 01. 2026 09.46 pred 52 minutami 2 min branja 31

Avtor:
A.K.
Protest v Iranu

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je protestnike proti vladi označil za povzročitelje težav, ki poskušajo ugoditi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

Iran je prav tako poslal pismo Varnostnemu svetu Združenih narodov, v katerem je ZDA obtožil, da so proteste spremenile v to, kar je označil za nasilna dejanja in razširjen vandalizem v Iranu. Trump je medtem dejal, da je Iran v velikih težavah. Minuli teden je iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil.

"Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je dejal v četrtkovi epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: AP

Protesti, ki trajajo že 13 dni, so izbruhnili zaradi gospodarstva in so postali največji v zadnjih letih – kar je privedlo do pozivov k koncu Islamske republike in nekaterih, ki so pozvali k obnovi monarhije.

Iran tako že več kot deset dni pretresa val protestov, ki sta ga sprožili poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike.

Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov v spopadih z oblastmi ubitih najmanj 51 ljudi, vključno z devetimi mladoletniki, poškodovanih pa je več sto.

Iranski zdravniki opisujejo preobremenjene bolnišnice

Zdravniki v bolnišnicah opisujejo, da so objekti preobremenjeni s poškodovanimi, poroča BBC. V njih vlada izredno stanje, pesti jih pomanjkanje kirurgov, ki bi lahko pomagali takšni množici pacientov, ki potrebujejo oskrbo.

Iranski zdravnik, ki je v petek zvečer prek satelitskega interneta Starlink stopil v stik z BBC, je povedal, da je bolnišnica Farabi, glavni center za očesne specialiste v Teheranu, prešla v krizno stanje, saj so nujne službe preobremenjene. Nenujni sprejemi in operacije naj bi bili prekinjeni, osebje pa je bilo vpoklicano za reševanje nujnih primerov. Eden izmed zdravnikov je opisal, da imajo številni ranjenci strelne poškodbe glave in oči.

iran protesti

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PIKAPOLONICA1994
10. 01. 2026 10.46
Že videno....pri nas, sedaj pa vidimo kaj nam je prinesla "demokracija"
Odgovori
0 0
biggbrader
10. 01. 2026 10.45
Iranci vidijo, kako je naš Donald odrešil Venezuelce in sedaj je ogenj v strehi. Vendar se Iranci ne zavedajo, da cela Latinska Amerika temelji na Krščanstvu in na zahodnih vrednotah.
Odgovori
0 0
gonisetaubi
10. 01. 2026 10.43
kdaj bo pa takole pri nas...upam da ćimpreje..
Odgovori
-1
0 1
Teleport
10. 01. 2026 10.43
Pri nas je bil kolesariat udbokomunisticni zdraharji
Odgovori
+1
1 0
gonisetaubi
10. 01. 2026 10.42
gremo zdraharji do konca islamistične diktature
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
10. 01. 2026 10.39
Gremo Iran...naj se pokaže Perzija. Tisto je bil napredek...to zdaj je...BZV.
Odgovori
+1
2 1
lokson
10. 01. 2026 10.35
Trumpovi zdraharji. Mediji??
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
10. 01. 2026 10.35
Čas je, da zličkajo še te zavite pajace ... !!!
Odgovori
+0
1 1
Actual Asparagus
10. 01. 2026 10.34
Liberalni levičarji spet na strani despotov. Vse so krivi drugi, mi smo angeli,kajne?
Odgovori
+3
4 1
JApajaDAja
10. 01. 2026 10.33
iran v plamenih-tudi njihova tv hiša...protesti v več kot 100 mestih...naj jim uspe!
Odgovori
+2
2 0
Iskrški Lovro
10. 01. 2026 10.32
Zanimivo da naša zahodna civilizacija podpira "vrnitev" monarhije v Iran. Kaj se je zgodilo z demokratičnimi volitvami, da to ni več na mizi? Aja leta 1953 so(cia in mi6) zrušili Mohammada Mosaddegha, ker je nacionaliziral iransko nafto. Pred tem pa je imela Velika Britanija 60 letno koncesijo in obdržala kar 84% zaslužka...ni čudno, da Zahod ne mara preveč demokracije...
Odgovori
+1
2 1
vlahov
10. 01. 2026 10.27
Fajon , Golob so izgubili Iran , Venezuelo , Grenlandijo , Gazo. Česa se dotaknejo zgnije . Kakor je zgnila EU.
Odgovori
+2
4 2
marmilan
10. 01. 2026 10.32
kaj je svečkar, kaj jočeš. Res je to je vse delo kavbojev skupaj z židi.
Odgovori
-4
0 4
Slovencisofauš
10. 01. 2026 10.40
Kaj so ti spet židi naredili?
Odgovori
0 0
JAZsemTI
10. 01. 2026 10.24
Če nisi “priden” ti ZDA a sankcijami zrušijo gospodarstvo in potem ti še z batinami grozijo, če hočeš njihove plačance, ki delajo nered na ulicah kakorkoli spraviti v red. Ni fajn, ko pride CIA “na obisk”… 🤔
Odgovori
-3
4 7
marmilan
10. 01. 2026 10.32
100 % resnica.
Odgovori
-2
0 2
ZLATKO JAKLIN
10. 01. 2026 10.23
Trump je dejal..."jih bomo zelo močno udarili." Ja, super, torej se bo migrantski val v Evropo zgolj in samo še okrepil. ZDA rušijo Evropo, jo destabilizirajo in jo poskušajo zvleči v vojno.
Odgovori
+2
5 3
brabusednet
10. 01. 2026 10.21
Levičarji spet teror,diktaturo zagovarjate.Pa so vas polna usta človekovih pravic.Kako je v Iranu z splavi,pravicami žensk itd.Res ste poden od podna.
Odgovori
0 0
Na pol ovca
10. 01. 2026 10.13
Mediji lagali o koroni, lažejo o Ukrajini, a o Iranu govorijo resnico...hmmm ?
Odgovori
+4
7 3
bu?e24 1
10. 01. 2026 10.15
Welcomen iran welcomen wolt čaka
Odgovori
+3
3 0
brabusednet
10. 01. 2026 10.22
Ma ti si ovca in pol.
Odgovori
+1
2 1
medusa
10. 01. 2026 10.07
Fajonova že tam? Zbiramo fajon5 , fajon10?
Odgovori
+12
13 1
Bolfenk2
10. 01. 2026 10.07
Tu je povsem očitno da ne protestira narod ampak plačanci CIA in Mosad. Enako je bilo pred 10 leti v Ukraini na Majdanu, potem pa smo dobili nacistični režim v Kijevu, ki je sprožil vojno z Rusijo. Takšne oranžne revolucije vedno prinesejo nesrečo narodu.
Odgovori
-8
5 13
lunaa12
10. 01. 2026 10.09
Si bil tam in poznas situacijo iz prve roke da trosis taksne nebuloze? Poznas kaksnega Iranca ki to je povedal to?
Odgovori
+4
7 3
marmilan
10. 01. 2026 10.35
s tem pa se bolfenk strinjam in res je. Tako so naredili z Jugoslavijo, Irakom, Libijo.....
Odgovori
0 0
asdfghjklč
10. 01. 2026 10.01
A trump vsakemu posebej plačuje ali kako imajo to narejeno ameriški protestniki? Baje so vsi plačani. A kakšen rusofil ve komu in kam pošljem svoj trr, da mi malo nakažejo, ko bom šel protestirat proti vladi?
Odgovori
+2
8 6
kakorkoliže
10. 01. 2026 10.05
Redke demonstracije so spontane, vedno jih mora nekdo vodit in te se plača.
Odgovori
+3
4 1
Teleport
10. 01. 2026 10.13
Kdo je potem kolesariat placal
Odgovori
+2
5 3
bu?e24 1
10. 01. 2026 10.19
Gdo pa plaču brezvezna cepiva in teste ki so v bistvu lažno pozitivno pokozval 90 % gdo je plaču aaa ja naš denar anje
Odgovori
-3
1 4
Ursooo
10. 01. 2026 10.22
Udbokomunisti iz Venezuele, ki so se želeli znebiti plešastega demokrata in osvoboditelja izpod Sovjetske zveze.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
