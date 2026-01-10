Voditelj Irana: Protestniki so 'Trumpovi zdraharji'

Iran je prav tako poslal pismo Varnostnemu svetu Združenih narodov, v katerem je ZDA obtožil, da so proteste spremenile v to, kar je označil za nasilna dejanja in razširjen vandalizem v Iranu. Trump je medtem dejal, da je Iran v velikih težavah. Minuli teden je iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil.
"Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je dejal v četrtkovi epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti.
Protesti, ki trajajo že 13 dni, so izbruhnili zaradi gospodarstva in so postali največji v zadnjih letih – kar je privedlo do pozivov k koncu Islamske republike in nekaterih, ki so pozvali k obnovi monarhije.
Iran tako že več kot deset dni pretresa val protestov, ki sta ga sprožili poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike.
Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov v spopadih z oblastmi ubitih najmanj 51 ljudi, vključno z devetimi mladoletniki, poškodovanih pa je več sto.
Iranski zdravniki opisujejo preobremenjene bolnišnice
Zdravniki v bolnišnicah opisujejo, da so objekti preobremenjeni s poškodovanimi, poroča BBC. V njih vlada izredno stanje, pesti jih pomanjkanje kirurgov, ki bi lahko pomagali takšni množici pacientov, ki potrebujejo oskrbo.
Iranski zdravnik, ki je v petek zvečer prek satelitskega interneta Starlink stopil v stik z BBC, je povedal, da je bolnišnica Farabi, glavni center za očesne specialiste v Teheranu, prešla v krizno stanje, saj so nujne službe preobremenjene. Nenujni sprejemi in operacije naj bi bili prekinjeni, osebje pa je bilo vpoklicano za reševanje nujnih primerov. Eden izmed zdravnikov je opisal, da imajo številni ranjenci strelne poškodbe glave in oči.
