V iraških vodah zadeli dva tankerja, ena oseba umrla

Po tem, ko je iranska vojska sporočila, da bodo ladje, povezane z ZDA, Izraelom ali njihovimi zavezniki, ki bodo plule skozi Hormuško ožino, obravnavane kot legitimne vojaške tarče, je svoje grožnje tudi uresničil. Iran je že v sredo napadel več ladij.
Ponoči sta bila med tarčami tudi dva tankerja v iraških vodah. Napad se je zgodil v bližini pristanišča Umm Qasr blizu mesta Basra. V napadu je bila ubita najmanj ena oseba, še 38 pa jih je bilo ranjenih, je povedal vodja generalne družbe za iraška pristanišča.
Tuja tankerja sta po poročanju Sky News prevažala iraško nafto. Napad pa se je zgodil, ko sta tankerja zadeli iranski plovili, ki sta bili naloženi z eksplozivom, so za Reuters povedali iraški varnostniki pristanišč.
Irak je evakuiral več kot 20 članov posadke z obeh plovil, ki sta se v napadih vneli in še vedno gorita, je povedal Farhan Al Fartousi, generalni direktor iraškega Generalnega podjetja za pristanišča.
Po napadih so iraška naftna pristanišča povsem ustavila delovanje, medtem ko komercialna pristanišča še naprej delujejo, poroča Reuters, ki se sklicuje na iraške uradnike.
V zgodnjih jutranjih urah pa je Britanska pomorska trgovinska agencija (UKMTO) sporočila, da so zaznali še en incident severno od pristanišča Džebel Ali v Združenih arabskih emiratih, od koder je "kapitan poročal, da je kontejnersko ladjo zadel neznan izstrelek, ki je povzročil manjši požar na krovu". Popolno oceno škode je "ovirala tema", so dodali.
UKMTO je sicer včeraj poročala, da je bilo med 28. februarjem in 11. marcem v Perzijskem zalivu, Hormuški ožini in Omanskem zalivu napadenih skupno 13 ladij.
Cena nafte je kljub ukrepom Mednarodne energetske akcije (IEA) znova presegla 100 dolarjev za sod.
Preiskava kaže na odgovornost ZDA za napad na šolo v Iranu
Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da je dekliško šolo v Iranu ob začetku ameriško-izraelskega napada na islamsko republiko zaradi napake pri ciljanju zadela ameriška raketa tomahawk, je v sredo ob sklicevanju na uradnike poročal New York Times. Napaki naj bi botrovali zastareli obveščevalni podatki.
Po pisanju časnika je ameriška vojska 28. februarja v mestu Minab bombardirala iransko vojaško bazo blizu dekliške šole, pri čemer so koordinate cilja določili na podlagi zastarelih podatkov obrambne obveščevalne agencije (DIA). Preiskava, ki še ni zaključena, poskuša ugotoviti, kdo je bil odgovoren za preverjanje teh podatkov.
Predsednik Donald Trump je sprva krivdo za napad pripisal Iranu, češ da ima tudi on v svojem arzenalu rakete tomahawk. Te sicer ZDA prodajajo le omejenemu številu najtesnejših zaveznic.
Na novinarsko vprašanje, od kje mu ta ideja, je Trump nato v ponedeljek odvrnil, da o zadevi ne ve dovolj, v sredo pa, da o tem sploh ne ve nič.
Odzivi politikov v ZDA na tragedijo so različni. Trumpov odločen podpornik, senator Lindsey Graham je denimo dejal, da se takšne stvari med spopadi dogajajo, njegova republikanska kolega Thom Tillis in John Kennedy pa sta Pentagon pozvala k temeljiti preiskavi in sprejemu odgovornosti, če se izkaže, da so za napad odgovorne ZDA.