Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
v živo
Zgodba se razvija

V iraških vodah zadeli dva tankerja, ena oseba umrla

Teheran/Washington, 12. 03. 2026 06.38 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Iran zadel tanker

Iran stopnjuje napade na ladje v Perzijskem zalivu. Ponoči sta bila ob obali Iraka napadena dva tankerja, pri čemer je umrla ena oseba, 38 pa jih je bilo ranjenih. V zgodnjih jutranjih urah pa je britanska pomorska trgovinska agencija sporočila, da je ob obali ZAE kapitan poročal, da je kontejnersko ladjo zadel neznan izstrelek, ki je povzročil manjši požar. Cena nafte je kljub ukrepom IEA tako znova presegla 100 dolarjev za sod.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
07.19

Cene nafte znova nad 100 dolarjev za sod

Že drugič v nekaj dneh so se cene nafte dvignile nad 100 dolarjev (86,6 evra) za sod, saj vojna na Bližnjem vzhodu še naprej vpliva na svetovno oskrbo z gorivom. Dvig cene se je zgodil kljub temu, da je Mednarodna agencija za energijo (IEA) odobrila največjo sprostitev strateških naftnih rezerv v svoji zgodovini, s čimer skuša omiliti naraščajoče cene nafte. IEA je v sredo sporočila, da se je njenih 32 držav članic soglasno dogovorilo, da bodo trgu dale na voljo 400 milijonov sodčkov iz svojih nujnih rezerv. V okviru teh prizadevanj so ZDA napovedale, da bodo sprostile 172 milijonov sodčkov, Združeno kraljestvo pa 13,5 milijona sodčkov. V začetku tega tedna se je cena nafte dvignila na 120 dolarjev (103,95 evra) za sodček – skoraj štiriletni vrh – preden je spet padla, ko je Donald Trump nakazal, da bi se vojna lahko kmalu končala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
07.03

Iran trdi, da ima podvodne rakete

Visok iranski poveljnik je zatrdil, da ima Teheran rakete, ki jih je mogoče izstreliti izpod vode in da bi jih lahko uporabili v prihodnjih dneh. Dejal je, da je hitrost teh raket 100 metrov na sekundo. Kot pravi, imata tehnologijo za takšno orožje le Iran in Rusija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tem, ko je iranska vojska sporočila, da bodo ladje, povezane z ZDA, Izraelom ali njihovimi zavezniki, ki bodo plule skozi Hormuško ožino, obravnavane kot legitimne vojaške tarče, je svoje grožnje tudi uresničil. Iran je že v sredo napadel več ladij. 

Ponoči sta bila med tarčami tudi dva tankerja v iraških vodah. Napad se je zgodil v bližini pristanišča Umm Qasr blizu mesta Basra. V napadu je bila ubita najmanj ena oseba, še 38 pa jih je bilo ranjenih, je povedal vodja generalne družbe za iraška pristanišča. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tuja tankerja sta po poročanju Sky News prevažala iraško nafto. Napad pa se je zgodil, ko sta tankerja zadeli iranski plovili, ki sta bili naloženi z eksplozivom, so za Reuters povedali iraški varnostniki pristanišč. 

Irak je evakuiral več kot 20 članov posadke z obeh plovil, ki sta se v napadih vneli in še vedno gorita, je povedal Farhan Al Fartousi, generalni direktor iraškega Generalnega podjetja za pristanišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po napadih so iraška naftna pristanišča povsem ustavila delovanje, medtem ko komercialna pristanišča še naprej delujejo, poroča Reuters, ki se sklicuje na iraške uradnike.

V zgodnjih jutranjih urah pa je Britanska pomorska trgovinska agencija (UKMTO) sporočila, da so zaznali še en incident severno od pristanišča Džebel Ali v Združenih arabskih emiratih, od koder je "kapitan poročal, da je kontejnersko ladjo zadel neznan izstrelek, ki je povzročil manjši požar na krovu". Popolno oceno škode je "ovirala tema", so dodali.

UKMTO je sicer včeraj poročala, da je bilo med 28. februarjem in 11. marcem v Perzijskem zalivu, Hormuški ožini in Omanskem zalivu napadenih skupno 13 ladij. 

Cena nafte je kljub ukrepom Mednarodne energetske akcije (IEA) znova presegla 100 dolarjev za sod. 

Preberi še Trump napovedal sprostitev ameriških rezerv nafte

Preiskava kaže na odgovornost ZDA za napad na šolo v Iranu

Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da je dekliško šolo v Iranu ob začetku ameriško-izraelskega napada na islamsko republiko zaradi napake pri ciljanju zadela ameriška raketa tomahawk, je v sredo ob sklicevanju na uradnike poročal New York Times. Napaki naj bi botrovali zastareli obveščevalni podatki.

Po pisanju časnika je ameriška vojska 28. februarja v mestu Minab bombardirala iransko vojaško bazo blizu dekliške šole, pri čemer so koordinate cilja določili na podlagi zastarelih podatkov obrambne obveščevalne agencije (DIA). Preiskava, ki še ni zaključena, poskuša ugotoviti, kdo je bil odgovoren za preverjanje teh podatkov.

Predsednik Donald Trump je sprva krivdo za napad pripisal Iranu, češ da ima tudi on v svojem arzenalu rakete tomahawk. Te sicer ZDA prodajajo le omejenemu številu najtesnejših zaveznic.

Na novinarsko vprašanje, od kje mu ta ideja, je Trump nato v ponedeljek odvrnil, da o zadevi ne ve dovolj, v sredo pa, da o tem sploh ne ve nič.

Odzivi politikov v ZDA na tragedijo so različni. Trumpov odločen podpornik, senator Lindsey Graham je denimo dejal, da se takšne stvari med spopadi dogajajo, njegova republikanska kolega Thom Tillis in John Kennedy pa sta Pentagon pozvala k temeljiti preiskavi in sprejemu odgovornosti, če se izkaže, da so za napad odgovorne ZDA.

iran ladja napad hormuška ožina

Trump napovedal sprostitev ameriških rezerv nafte

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Sanjski dom ali finančna nočna mora?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
moskisvet
Portal
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
okusno
Portal
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564