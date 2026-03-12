V iraških vodah zadeli dva tankerja, ena oseba umrla

Po tem, ko je iranska vojska sporočila, da bodo ladje, povezane z ZDA, Izraelom ali njihovimi zavezniki, ki bodo plule skozi Hormuško ožino, obravnavane kot legitimne vojaške tarče, je svoje grožnje tudi uresničil. Iran je že v sredo napadel več ladij. Ponoči sta bila med tarčami tudi dva tankerja v iraških vodah. Napad se je zgodil v bližini pristanišča Umm Qasr blizu mesta Basra. V napadu je bila ubita najmanj ena oseba, še 38 pa jih je bilo ranjenih, je povedal vodja generalne družbe za iraška pristanišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tuja tankerja sta po poročanju Sky News prevažala iraško nafto. Napad pa se je zgodil, ko sta tankerja zadeli iranski plovili, ki sta bili naloženi z eksplozivom, so za Reuters povedali iraški varnostniki pristanišč. Irak je evakuiral več kot 20 članov posadke z obeh plovil, ki sta se v napadih vneli in še vedno gorita, je povedal Farhan Al Fartousi, generalni direktor iraškega Generalnega podjetja za pristanišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po napadih so iraška naftna pristanišča povsem ustavila delovanje, medtem ko komercialna pristanišča še naprej delujejo, poroča Reuters, ki se sklicuje na iraške uradnike. V zgodnjih jutranjih urah pa je Britanska pomorska trgovinska agencija (UKMTO) sporočila, da so zaznali še en incident severno od pristanišča Džebel Ali v Združenih arabskih emiratih, od koder je "kapitan poročal, da je kontejnersko ladjo zadel neznan izstrelek, ki je povzročil manjši požar na krovu". Popolno oceno škode je "ovirala tema", so dodali. UKMTO je sicer včeraj poročala, da je bilo med 28. februarjem in 11. marcem v Perzijskem zalivu, Hormuški ožini in Omanskem zalivu napadenih skupno 13 ladij. Cena nafte je kljub ukrepom Mednarodne energetske akcije (IEA) znova presegla 100 dolarjev za sod.

Preiskava kaže na odgovornost ZDA za napad na šolo v Iranu