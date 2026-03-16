Boj za nafto: Trump svari Nato, da pomaga pri odprtju Hormuške ožine

Spopadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo. Nadaljuje pa se tudi boj za nafto. Vojna na Bližnjem vzhodu je v tretjem tednu in nič ne kaže, da se bi lahko kmalu končala. Vlagatelji in naftni trgovci so tako zaskrbljeni, da bi lahko prišlo do dolgotrajnejše krize, ki bi lahko spodbudila inflacijo in prizadela svetovno gospodarstvo. Teheran je ZDA obtožil, da so za napade na otok Kharg, kjer se nahaja glavni terminal za ravnanje z dokazi o iranskem izvozu nafte, uporabljale pristanišča in skrivališča v Združenih arabskih emiratih, medtem ko so se cene nafte dvignile, poroča AP. Iran je pogajalsko stališče v spopadu z ZDA tako zavzel predvsem z zaprtjem Hormuške ožine, ene izmed glavnih svetovnih žil nafte. Zaradi iranskih groženj in napadov, ki jih je sprožil napad ZDA in Izraela na Iran 28. februarja, je promet skozi strateško pomembno ožino, skozi katero gre petina svetovne nafte, skorajda prekinjen. Predsednik ZDA Donald Trump pa je sporočil, da se je pogovarjal s približno sedmimi državami o policijskem nadzoru Hormuške ožine. Trump je Kitajsko imenoval kot eno od teh držav in poudaril, da je močno odvisna od pošiljk nafte, ki potujejo po tej plovni poti. Čeprav ni želel imenovati nobene druge države, na katero se je obrnil, je omenil zavezništvo Nato, pa tudi druge države, za katere meni, da morajo 'braniti svoje ozemlje'. Za Financial Times je dejal, da je edino primerno, da države, ki imajo koristi od Hormuške ožine, pomagajo pri njenem ponovnem odprtju.

Hormuška ožina FOTO: AP

Trump svari Nato pred zelo slabo prihodnostjo, če ne bodo pomagali zavarovati Hormuške ožine

Dodal je, da bi lahko bilo, če se druge države ne bi odzvale, zelo slabo za prihodnost Nata, in dodal, da so bile ZDA zelo prijazne do svojih evropskih zaveznikov. Dodal je, da bo zanimivo videti, katere države bodo pomagale ZDA pri tem, kar je označil za zelo majhen podvig, poroča BBC. Trump je nadaljeval: "Ni nam bilo treba pomagati z Ukrajino. Ukrajina je tisoče kilometrov stran od nas ... Ampak pomagali smo jim. Zdaj bomo videli, ali bodo oni pomagali nam. Ker sem že dolgo govoril, da bomo mi tam zanje, oni pa ne bodo tam za nas. In nisem prepričan, da bi oni tam bili." "Prav je, da tisti, ki imajo koristi od ožine, pomagajo zagotoviti, da se tam ne zgodi nič slabega," je dodal in izpostavil, da so Kitajska in številne evropske države veliko bolj odvisne od nafte iz zalivskih držav kot ZDA. To je izjavil le dan po tem, ko je pozval Kitajsko, Francijo, Japonsko, Južno Korejo in Združeno kraljestvo, naj se pridružijo skupinskemu prizadevanju za odprtje ožine. Medtem sta Trumpov poziv posredno že zavrnili Avstralija in Japonska. "V Hormuško ožino ne bomo poslali ladje. Zavedamo se, kako izjemno pomembno je to, a nas za to niso prosili oziroma k temu ne prispevamo," je za nacionalno radiotelevizijo ABC povedala avstralska ministrica za promet Catherine King. "Glede na trenutno situacijo z Iranom ne razmišljamo o odreditvi pomorske varnostne operacije," pa je poslancem parlamenta v Tokiu povedal japonski minister za obrambo Shinjiro Koizumi. Po besedah premierke Sanae Takaichi sicer Japonska še ni prejela uradne prošnje ZDA glede sodelovanja v operaciji. Ob tem je opozorila, da bi pomorska operacija predstavljala izziv tudi s pravnega vidika, a da pristojne službe zadevo proučujejo. "Vprašanje je, kaj naj Japonska stori na lastno pobudo in kaj je mogoče v okviru našega pravnega sistema, ne pa kaj zahtevajo ZDA," je poudarila.

Izraelska vojska začela kopenske operacije proti Hezbolahu na jugu Libanona

Izraelska vojska je danes sporočila, da je sprožila "omejene kopenske operacije" proti šiitskemu gibanju Hezbolah na jugu Libanona. Kot je pojasnila, so operacije namenjene odstranjevanju teroristične infrastrukture in zaščiti prebivalcev severnega Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "V zadnjih dneh so enote iz 91. divizije začele omejene in ciljno usmerjene kopenske operacije proti ključnim oporiščem Hezbolaha v južnem Libanonu," je sporočila izraelska vojska. Pri tem je navedla, da si prizadeva za razgradnjo teroristične infrastrukture in odstranjevanje teroristov, da bi okrepila varnost za prebivalce severnega Izraela.

Napadi na Libanon FOTO: AP

"Pred vstopom enot na območje je vojska izvedla napade z artilerijo in letalstvom proti številnim terorističnim ciljem, da bi zmanjšala grožnje v operativnem okolju," je še dodala izraelska vojska. Ofenzivo na Libanon je izraelska vojska sprožila 2. marca, potem ko je Hezbolah z napadi na Izrael odgovoril na smrt iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih na Iran. V izraelskih napadih na Libanon je bilo po navedbah Bejruta od začetka marca ubitih več kot 800 ljudi.

Dron začasno ustavil promet na dubajskem letališču

Promet na mednarodnem letališču v Dubaju je bil začasno prekinjen, potem ko je v bližini letališča zaradi drona zagorel rezervoar za gorivo, so danes sporočile dubajske oblasti. Žrtev ni bilo. Iz sosednje Savdske Arabije medtem poročajo o več deset dronih, ki so jih sestrelili ponoči.

Požar na letališču v Dubaju FOTO: Profimedia

"Dubajska uprava za civilno letalstvo kot previdnostni ukrep za zagotovitev varnosti potnikov in osebja napoveduje začasno prekinitev letov na mednarodnem letališču," so na omrežju X zapisali na uradu dubajske vlade za komuniciranje. Kasneje so potrdili, da je civilna zaščita požar, ki je v bližnjem rezervoarju za gorivo izbruhnil po napadu drona, pogasila in da v incidentu nihče ni bil poškodovan, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo Združenih arabskih emiratov je medtem na omrežju X objavilo, da sistemi zračne obrambe nad državo prestrezajo iranske drone in rakete. Vojna na Bližnjem vzhodu, ki je izbruhnila po izraelsko-ameriških napadih na Iran konec februarja, je v ZAE terjala šest smrtnih žrtev. Poleg štirih civilistov sta življenje izgubila dva člana vojaškega osebja. Umrla sta v nesreči helikopterja, ki naj bi ji botrovala tehnična napaka. Obrambno ministrstvo v Rijadu pa je danes sporočilo, da so ponoči in zgodaj davi na vzhodu Savdske Arabije prestregli 61 dronov.

Iran ne vidi razloga za pogajanja o premirju z ZDA

Iran "ne vidi razloga za pogajanja" z ZDA, je v nedeljo dejal iranski zunanji minister Abas Aragči, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v soboto izjavil, da želi Teheran doseči dogovor o koncu vojne. Kot je Aragči dejal po poročanju BBC, Teheran nikoli ni zahteval premirja in ni zahteval niti pogajanj.

Teheran po dveh tednih spopadov FOTO: AP