Trump z novimi grožnjami Iranu, 'puščice' letele tudi proti Natu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včerajšnje napade na Libanon označil za "največji udarec" Hezbolahu od začetka vojne in dejal, da bo Izrael nadaljeval boj proti Iranu, če bo "to potrebno".

Medtem je Iran zagrozil, da bo sprožil "odziv, ki bo povzročil obžalovanje", če se napadi v Libanonu ne bodo takoj ustavili. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf je na omrežju X zapisal, da so bile tri točke predloga za mir, ki ga je pripravil Iran, "odkrito in očitno kršene".

Ghalibaf namreč trdi, da je bil v dogovor o začasnem premirju vključen tudi Libanon, medtem ko Bela hiša in Izrael trdita nasprotno. V nadaljevanju je opozoril tudi na izraelski dron, ki naj bi vstopil v iransko južno provinco Fars, kar izraelska vojska zanika. Kot tretjo točko pa je izpostavil, da je bila v predlog vključena tudi iranska pravica do bogatenja urana, poroča BBC.

Donald Trump je Iran opozoril, da bodo ameriške sile ostale nameščene v bližini Irana, dokler ne bo v celoti izpolnjen "dejanski dogovor".

"Vse ameriške ladje, letala in vojaško osebje, skupaj z dodatnim strelivom, orožjem in vsem drugim, kar je primerno in potrebno za smrtonosno preganjanje in uničenje že tako ali tako močno oslabljenega sovražnika, bodo ostali na mestu v Iranu in okoli njega, dokler ne bo v celoti izpolnjen doseženi DEJANSKI DOGOVOR," je zapisal Trump.

V primeru nespoštovanja tega dogovora je Iranu zagrozil z napadi, ki bodo "večji, boljši in silovitejši" kot katerikoli doslej. Ob tem je sicer ocenil, da je ta scenarij "zelo malo verjeten". "Že davno je bilo dogovorjeno, in kljub vsem lažnim trditvam o nasprotnem - BREZ JEDRSKEGA OROŽJA in Hormuška ožina BO ODPRTA IN VARNA," je poudaril.

Dodal je še, da se "velika ameriška vojska" veseli svojega naslednjega osvajalskega pohoda. "AMERIKA SE JE VRNILA!"