Tujina

Trump z novimi grožnjami Iranu, 'puščice' letele tudi proti Natu

Teheran / Washington, 09. 04. 2026 06.13 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.S.
Donald Trump

Dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja med ZDA, Izraelom in Iranom je že prvi dan pokazal razpoke. Izrael je izvedel najhujše bombardiranje Libanona do zdaj, pri čemer je bilo ubitih najmanj 254 ljudi. Zaradi napadov na Libanon je Iran znova zaprl Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump pa Irance opozarja, naj spoštujejo "dejanski dogovor", saj jih v nasprotnem primeru čakajo najbolj uničujoči napadi doslej. Trump je bil znova oster tudi do članic zveze Nata.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včerajšnje napade na Libanon označil za "največji udarec" Hezbolahu od začetka vojne in dejal, da bo Izrael nadaljeval boj proti Iranu, če bo "to potrebno".

Medtem je Iran zagrozil, da bo sprožil "odziv, ki bo povzročil obžalovanje", če se napadi v Libanonu ne bodo takoj ustavili. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf je na omrežju X zapisal, da so bile tri točke predloga za mir, ki ga je pripravil Iran, "odkrito in očitno kršene".

Ghalibaf namreč trdi, da je bil v dogovor o začasnem premirju vključen tudi Libanon, medtem ko Bela hiša in Izrael trdita nasprotno. V nadaljevanju je opozoril tudi na izraelski dron, ki naj bi vstopil v iransko južno provinco Fars, kar izraelska vojska zanika. Kot tretjo točko pa je izpostavil, da je bila v predlog vključena tudi iranska pravica do bogatenja urana, poroča BBC. 

Donald Trump je Iran opozoril, da bodo ameriške sile ostale nameščene v bližini Irana, dokler ne bo v celoti izpolnjen "dejanski dogovor". 

"Vse ameriške ladje, letala in vojaško osebje, skupaj z dodatnim strelivom, orožjem in vsem drugim, kar je primerno in potrebno za smrtonosno preganjanje in uničenje že tako ali tako močno oslabljenega sovražnika, bodo ostali na mestu v Iranu in okoli njega, dokler ne bo v celoti izpolnjen doseženi DEJANSKI DOGOVOR," je zapisal Trump.

V primeru nespoštovanja tega dogovora je Iranu zagrozil z napadi, ki bodo "večji, boljši in silovitejši" kot katerikoli doslej. Ob tem je sicer ocenil, da je ta scenarij "zelo malo verjeten". "Že davno je bilo dogovorjeno, in kljub vsem lažnim trditvam o nasprotnem - BREZ JEDRSKEGA OROŽJA in Hormuška ožina BO ODPRTA IN VARNA," je poudaril.

Dodal je še, da se "velika ameriška vojska" veseli svojega naslednjega osvajalskega pohoda. "AMERIKA SE JE VRNILA!"

Hormuška ožina odprta ali zaprta?

V soboto se bo sicer ameriški podpredsednik J. D. Vance udeležil pogajanj z Iranom v Islamabadu v Pakistanu, kjer bodo iskali načrt za prekinitev spopadov. 

Glavna točka pogovorov bo ravno ladijski promet v Hormuški ožini, pomorski poti v Perzijskem zalivu, ki je ključnega pomena za svetovno oskrbo z nafto in plinom. 

Hormuška ožina je bila včeraj znova odprta, pozno popoldne pa so iranski državni mediji poročali, da se zapira zaradi izraelskih napadov na iranske zaveznike v Libanonu.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na svoji tiskovni konferenci novinarjem povedala, da so vsa poročila, ki kažejo, da je ožina zaprta, lažna, in dejala, da je prišlo do "povečanja" števila ladij, ki so uspešno preplule ožino.

Hormuška ožina
FOTO: Shutterstock

Leavitt je še dodala, da se Trump zaveda teh "nesprejemljivih" lažnih poročil in da je od ameriških uradnikov prejel zagotovilo, da je prehod dejansko odprt.

Medtem je komercialni ladijski prevoznik SSY za BBC Verify potrdil, da so ladje v Perzijskem zalivu prejele sporočilo IRGC, v katerem piše: "Hormuška ožina ostaja zaprta in za prehod skozi to pot je potrebno dovoljenje Revolucionarne garde. Vsaka ladja, ki bo poskušala vstopiti v morje brez dovoljenja, bo tarča napadov in uničena."

Ob Ruttejevem obisku znova ostre kritike

Ob obisku generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja v Washingtonu so iz vrst administracije ameriškega predsednika znova priletele ostre kritike zavezništva in njegove vloge v vojni na Bližnjem vzhodu.

Po srečanju je Trump na Truth Social zapisal: "Nato ni bil tam, ko smo ga potrebovali, in ga ne bo tam, če ga bomo spet potrebovali. Spomnite se Grenlandije, tistega velikega, slabo vodenega kosa ledu."

Že pred tem je puščice proti zavezništvu usmerila tiskovna predstavnica Bele hiše, ki je dejala, da je bil Nato "postavljen pred preizkus in je na njem padel". Trump je namreč razočaran, češ da so mu članice Nata v vojni z Iranom obrnile hrbet. 

Rutte je za CNN dejal, da je bilo srečanje s Trumpom zelo "odkrito" in da "absolutno verjame, da je svet po napadih ZDA in Izraela na Iran varnejši".

