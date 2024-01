Pakistan obsodil iranski raketni napad na svoje ozemlje

Napad se je zgodil dan po tem, ko je Iran na severu Iraka in Sirije izstrelil rakete, ki so bile po njihovih trditvah usmerjene proti vohunski bazi izraelske obveščevalne agencije na severu Iraka in proti protiiranskim terorističnim skupinam v Siriji. Napad so označili kot odgovor na izraelske napade, v katerih so bili ubiti poveljniki iranske revolucionarne garde, tarče v Siriji pa da so bile vpletene v nedavni dvojni bombni napad v mestu Kerman med komemoracijo za ubitega poveljnika.

Dogajanje je še dodatno zaostrilo konflikt na Bližnjem vzhodu, kjer sedaj obstaja nevarnost, da bi se vojna v Gazi sprevrgla v širši regionalni konflikt, poroča CNN.

Pakistansko zunanje ministrstvo je po napadu sporočilo, da sta bila na njihovem ozemlju ubita dva otroka, Iran so zato posvarili pred resnimi posledicami. "Zaskrbljujoče je, da se je to nezakonito dejanje zgodilo kljub obstoju več komunikacijskih kanalov med Pakistanom in Iranom."

Na iransko zunanje ministrstvo je Pakistan, ki ima tudi jedrsko orožje, vložil protest, iranskega odpravnika poslov pa so poklicali na zagovor in mu dejali, da bo odgovornost za posledice v celoti prevzel Iran.

Napadena skupina je v torek pozno zvečer sporočila, da je Iran napadel s šestimi brezpilotnimi letali in številnimi raketami dve njihovi hiši, v katerih so živeli otroci in žene njihovih borcev. Oblasti v provinci so za CNN povedale, da sta umrli dve deklici, stari osem in 12 let, še najmanj štiri osebe so bile ranjene.

Napadena separatistična skupina sicer deluje na obeh straneh meje, prizadeva pa si za neodvisnost iranske province Sistan in Beludžistana. Skupina je prevzela odgovornost za več napadov na jugovzhodu Irana. Teheran jo je uvrstil na svoj seznam terorističnih skupin.

Teheran in Islamabad se pogosto obtožujeta, da oboroženim skupinam dopuščata napade s svojega ozemlja, spopadi med pakistanskimi in iranskimi silami pa so redki.