Iranci: 'Kje in kako naj ubijemo Barrona Trumpa?'

Tretji kanal iranske državne televizije je predvajal posnetek z naslovom "Kje in kako naj ubijemo Barrona Trumpa?", ki so ga objavili mediji, povezani z iransko revolucionarno gardo. Ta prikazuje podrobno sledenje Barronu, med drugim naj bi prikazal lokacijo njegove univerze, spremljevalna vozila in položaje pripadnikov tajne službe.

V posnetku zatrjujejo, da naj bi neimenovano dekle našlo način, kako se izogniti tajni službi, se z Barronom zasebno srečati in avtorjem oddaje posredovati informacije o njem. Avtorji prav tako trdijo, da je gibanje Barrona pod popolnim nadzorom, zanj pa naj bi razpisali nagrado v višini deset milijonov dolarjev (8,85 milijona evrov), poroča Euronews.