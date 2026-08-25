Iranci: 'Kje in kako naj ubijemo Barrona Trumpa?'

Tretji kanal iranske državne televizije je predvajal posnetek z naslovom "Kje in kako naj ubijemo Barrona Trumpa?", ki so ga objavili mediji, povezani z iransko revolucionarno gardo. Ta prikazuje podrobno sledenje Barronu, med drugim naj bi prikazal lokacijo njegove univerze, spremljevalna vozila in položaje pripadnikov tajne službe.
V posnetku zatrjujejo, da naj bi neimenovano dekle našlo način, kako se izogniti tajni službi, se z Barronom zasebno srečati in avtorjem oddaje posredovati informacije o njem. Avtorji prav tako trdijo, da je gibanje Barrona pod popolnim nadzorom, zanj pa naj bi razpisali nagrado v višini deset milijonov dolarjev (8,85 milijona evrov), poroča Euronews.
"Tajna služba je seznanjena z videoposnetkom in preiskuje vse, kar se lahko razume kot grožnja našim varovancem," je v odzivu za ameriško televizijo CNN povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring.
Grožnje Barronu sledijo podobnemu videoposnetku, ki so ga julija predvajali iranski mediji in v katerem je bila tarča groženj prva dama ZDA Melania Trump. Posnetek se je končal z besedami: "Barron Trump, počakaj nas!"
Z grožnjami iz Irana se že več let sooča tudi Donald Trump. Te so se okrepile potem, ko so ameriške in izraelske sile ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja in več njegovih družinskih članov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.