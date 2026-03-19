Iranci naj bi zadeli ameriški F-35, ki je moral zasilno pristati

Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je dejal, da je radarsko slabo vidno letalo pete generacije sodelovalo v bojni misiji nad Iranom, ko je bilo prisiljeno v zasilni pristanek. Hawkins je dejal, da je letalo varno pristalo in da incident preiskujejo. "Pilot je v stabilnem stanju," je dodal Hawkins.
Šlo naj bi za prvi primer iranskega zadetka ameriškega letala v vojni, ki se je začela konec februarja. Tako ZDA kot Izrael v konfliktu uporabljata letala F-35; letalo stane več kot 100 milijonov dolarjev.
Vse skupaj se dogaja v času po trditvah Donalda Trumpa in drugih članov ameriške administracije, da je iranska protizračna obramba uničena ter da ameriška letala varno letijo nad sovražno državo.
Obrambni minister Pete Hegseth je v četrtek zjutraj dejal, da ZDA "odločno zmagujejo" in da je iranska zračna obramba "povsem uničena".
Letalo F-35 je radarsko slabo vidno, zato ima drugačne premaze in drugačno obliko, zaradi katere ga je težje odkriti kot običajno letalo. Podjetje Lockheed Martin na svoji spletni strani opisuje F-35 kot "najnaprednejše lovsko letalo na svetu", pa tudi kot "najbolj smrtonosno, radarsko slabo vidno in varno letalo".
