Tujina

Iranci naj bi zadeli ameriški F-35, ki je moral zasilno pristati

Theran, 19. 03. 2026 16.55 pred 59 minutami 1 min branja 70

Avtor:
M.V.
Lovsko letalo F35 Lightning II

Ameriško lovsko letalo F-35 je zasilno pristalo v eni od ameriških letalskih baz na Bližnjem vzhodu, potem ko ga je zadel izstrelek iranske protizračne obrambe, sta za CNN sporočila dva vira, seznanjena z dogodkom.

Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je dejal, da je radarsko slabo vidno letalo pete generacije sodelovalo v bojni misiji nad Iranom, ko je bilo prisiljeno v zasilni pristanek. Hawkins je dejal, da je letalo varno pristalo in da incident preiskujejo. "Pilot je v stabilnem stanju," je dodal Hawkins.

Šlo naj bi za prvi primer iranskega zadetka ameriškega letala v vojni, ki se je začela konec februarja. Tako ZDA kot Izrael v konfliktu uporabljata letala F-35; letalo stane več kot 100 milijonov dolarjev.

Vse skupaj se dogaja v času po trditvah Donalda Trumpa in drugih članov ameriške administracije, da je iranska protizračna obramba uničena ter da ameriška letala varno letijo nad sovražno državo. 

Lovsko letalo F-35
Lovsko letalo F-35
FOTO: AP

Obrambni minister Pete Hegseth je v četrtek zjutraj dejal, da ZDA "odločno zmagujejo" in da je iranska zračna obramba "povsem uničena".

Letalo F-35 je radarsko slabo vidno, zato ima drugačne premaze in drugačno obliko, zaradi katere ga je težje odkriti kot običajno letalo. Podjetje Lockheed Martin na svoji spletni strani opisuje F-35 kot "najnaprednejše lovsko letalo na svetu", pa tudi kot "najbolj smrtonosno, radarsko slabo vidno in varno letalo".

f35 iran vojna

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rde?a pesa in hren
19. 03. 2026 18.12
Z vojaškega vidika je zadeva jasna: znano je, da so se kinezi bolj aktivno vključili v zadevo....rezultat je tu.
Požigalac
19. 03. 2026 18.11
professor jiang na y.t
Kranjski domoljub
19. 03. 2026 18.09
Izrael bo namerno uničil iransko nafto industrijo da jo bo potem iran uničil zalivskim državam. Evropa pa bo tukaj najbolj nastradala. Izrael hoče spravocirat da bo šla evropa napast iran. Sm prvo bi morali it v izrael pa potem še v savdsko arabijo in iran če bomo že zagnali vojsko pa da mi pokrademo vse skupaj. Rusi pa so trenutno tukaj itak zmagovalci.
Požigalac
19. 03. 2026 18.10
zato pa se japonci umesavajo .... zakuhu je pa to bolnik
Požigalac
19. 03. 2026 18.08
dejstvo je da je trump pogrnu na celi crti , zionisti ga dobr drzijo za kepce . nebodo pa se ustavli ker so prevec v blatu. se se bodo mlatl . oranzni je pa cel svet na glavo obrnu .
bohinj je zakon
19. 03. 2026 18.06
Donald že proslavlja zmago. Tko pišejo. Kaj so podpisali kapitulacijo?
adorn
19. 03. 2026 18.04
dvomim da bodo zdržali vse te napade, amerika se igra z njimi, teroristični iran ostaja na mestu je pa močno oslabljen, slava ameriki, slava izraelu
Požigalac
19. 03. 2026 18.05
zgleda nimas pojma kaj pises
adorn
19. 03. 2026 18.10
ne? zakaj pa obiskuješ 24ur če praviš da širijo lažne informacije? tudi japonska se je danes pridružila ameriki in nekaj drugih držav, turčija in tako naprej, ne bereš? ka pa?
torks11
19. 03. 2026 18.03
Vse skupaj se spreminja za USA v Vietnam 2.o
kolo1982
19. 03. 2026 18.01
A ni bilo pred 2.dnevi vse odločeno?
Požigalac
19. 03. 2026 18.00
dons se satanci veselijo mesije .
Malo Morgen
19. 03. 2026 17.59
Bravo Iran. Res, da Iran ni demokratična država a tudi Amerika ni več.
TITO50
19. 03. 2026 17.58
Škoda, da ne stane milijardo in naj jih Iran sestreli vsaj pet na dan.
ActiveR
19. 03. 2026 17.57
Ah, ni vredno komentarja.
FreedomMan
19. 03. 2026 17.56
Bravo, naj bankrotirajo čimprej in spokajo domov da lahko svet normalno živi.
2mt8
19. 03. 2026 17.54
Ko bo še kakšen F-35 padel dol, se bo CNN začel spraševat, kakšen smisel je imelo zagonit 100 milijard za njego razvoj 🤣🤣🤣
GAYPROPAGANDA
19. 03. 2026 17.54
Te vojne ZDA in Izrael ne bosta dobila!
Blue Dream
19. 03. 2026 17.48
odlično bravo
Renee Nicole Good v spomin
19. 03. 2026 17.48
čudno...animali so prešerno krulili po tem portalu, da Iran nima za burek proti čudežni usa tehniki...No , usa kopira celo iranske droe...
Hrčak s Hojsovim Topom
19. 03. 2026 17.49
Kaj pa bojo, edin Hormuz blokirajo, to je pa to
FreedomMan
19. 03. 2026 17.57
Edin hahaha skoraj cel svet stoji če je blokiran Hormuz, ampak ti boš to dojrl čez 3 tedna ko bo liter bencina 3 eur, kruh pa 8.
Hrčak s Hojsovim Topom
19. 03. 2026 17.59
Čestitam freedom...izjemen si noben tega ne razume da se nafta draži
Hrčak s Hojsovim Topom
19. 03. 2026 18.01
Pa kakšne cene si nabil jao, genij
Hrčak s Hojsovim Topom
19. 03. 2026 17.47
Pravilno je da se Evropejci niso pridružili, po Mučenju Kube dobesedno....izživljanju nad ubogimi tam se je pokazal Donald kot pravi, tipičen, po vseh definicijah Fašist
Pamir
19. 03. 2026 17.46
Verjetno se je F35 pokvaril čip iz pomivalnega stroja in ni zaznal rakete.
Vera in Bog
19. 03. 2026 17.47
🤣🤣🤣
