Iranci naj bi zadeli ameriški F-35, ki je moral zasilno pristati

Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je dejal, da je radarsko slabo vidno letalo pete generacije sodelovalo v bojni misiji nad Iranom, ko je bilo prisiljeno v zasilni pristanek. Hawkins je dejal, da je letalo varno pristalo in da incident preiskujejo. "Pilot je v stabilnem stanju," je dodal Hawkins.

Šlo naj bi za prvi primer iranskega zadetka ameriškega letala v vojni, ki se je začela konec februarja. Tako ZDA kot Izrael v konfliktu uporabljata letala F-35; letalo stane več kot 100 milijonov dolarjev.

Vse skupaj se dogaja v času po trditvah Donalda Trumpa in drugih članov ameriške administracije, da je iranska protizračna obramba uničena ter da ameriška letala varno letijo nad sovražno državo.