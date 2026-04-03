Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iranci: Po več dni ne spimo, zdravil ni. Trump: Še niti začeli nismo

Tereran, 03. 04. 2026 07.42 pred 25 dnevi 3 min branja 93

Avtor:
N.Š. N.V. +1
Donald Trump

Napetosti med ZDA in Iranom se stopnjujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je dodatno zaostril retoriko in opozoril, da ameriški napadi na iransko infrastrukturo "še niso niti začeli" v polnem obsegu. Izjava prihaja po tem, ko so ameriški napadi že uničili ključne objekte, med drugim največji most v državi.

Na drugi strani Iran napoveduje povračilne ukrepe. Med tarčami naj bi bili tudi objekti v regiji, vključno z ameriškimi industrijskimi obrati v Združenih arabskih emiratih in orožarskim objektom v Izraelu. 

Iranska revolucionarna garda tudi trdi, da je nad osrednjim Iranom sestrelila drugo ameriško lovsko letalo F-35. Po navedbah državnih medijev naj bi bilo letalo popolnoma uničeno, o pilotu pa zaradi silovite eksplozije ni informacij.

Uničen most v Iranu
Uničen most v Iranu
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Hkrati se stopnjujejo posledice tudi zunaj neposrednega območja konflikta. Pakistan se sooča z energetsko krizo, ki jo je sprožil prav konflikt med ZDA, Izraelom in Iranom.

Država je imela na začetku leta presežek utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), saj je povpraševanje v zadnjih letih padalo – z 8,2 milijona ton leta 2021 na 6,1 milijona ton do konca leta 2025. Razlog so bili predvsem cenejši sončni paneli in zmanjšana industrijska aktivnost. Ker pa Pakistan skoraj ves plin uvaža iz Katarja in Združenih arabskih emiratov ter nima strateških rezerv, se je situacija iz presežka v pomanjkanje 

V ozadju konflikta pa potekajo tudi pogovori med Iranom in Omanom o skupnem upravljanju Hormuške ožine – ene najpomembnejših energetskih poti na svetu.

Skozi to morsko povezavo v mirnem času poteka približno petina svetovne trgovine z nafto in plinom. Od začetka vojne 28. februarja Iran večini ladij preprečuje prehod, izjeme pa veljajo le za države, ki so z njim sklenile posebne dogovore.

Podrobnosti morebitnega dogovora med Iranom in Omanom za zdaj niso znane, prav tako ni jasno, ali bi bil sprejemljiv za druge države v regiji, ki so od izvoza energentov odvisne. 

Medtem so Filipini dosegli dogovor z Iranom, da bodo njihove ladje imele varen prehod skozi Hormuško ožino. Država je želela pridobiti status "ne-neprijateljske države", da bi si zagotovila dobavo nafte.

Po besedah filipinske zunanje ministrice Therese Lazaro so bili pogovori uspešni, Iran pa je zagotovil, da bodo filipinske ladje, energenti in pomorščaki imeli "varen, nemoten in hiter prehod".

Uničenje v Teheranu
Uničenje v Teheranu
FOTO: AP

"Ne spimo več dni"

Medtem ko se svet ukvarja z geopolitiko, se življenje v Iranu spreminja iz dneva v dan, pa poroča Guardian.

Setareh, mlada ženska iz Teherana, je za njih opisala trenutek, ko je vojna postala realnost - ki zdaj traja že več kot mesec dni. 

"Rekla sem sodelavcem: mislim, da je bomba. Vsi smo zbežali na streho. Videli smo dim, a nismo vedeli, kaj je zadelo," pripoveduje.

Sledila sta panika in kaos. Podjetje je še isti dan zaprlo vrata, zaposleni so ostali brez dela.

Od takrat ne spi več. "Ne spimo po več dni. Jemljem močna zdravila, da sploh lahko zaspim. Strah je tako velik, da čutim posledice na telesu," pravi. Takšnih zgodb je na milijone.

Gospodarstvo na robu, ljudje brez rezerv. Iran je bil že pred vojno v globoki gospodarski krizi. Cene hrane so se v zadnjem letu zvišale za približno 60 odstotkov, številni prebivalci pa niso imeli prihrankov, ki bi jih lahko uporabili v kriznih časih. "Ne moremo si privoščiti niti osnovne hrane," pravi Setareh. "Tudi tisti, za katere sem mislila, da imajo denar, ga nimajo več."

Posebno skrb vzbujajo bolnišnice. Osebje opozarja, da se že pojavljajo prve težave z dobavo zdravil. "Če se bo infrastruktura še naprej uničevala in zdravil ne bo mogoče uvažati, bomo v zelo resnih težavah," piše Guardian. Opisujejo prizore po bombardiranjih – neprepoznavna telesa, hude poškodbe, smrt noseče ženske, ki je bila tik pred porodom.

Strah, represija in tišina

Vsakršno javno izražanje nestrinjanja v Iranu ostaja izjemno nevarno. Režim je na ulice poslal varnostne sile, poročila govorijo o aretacijah, mučenju in usmrtitvah. Nekdanji politični zapornik opisuje življenje v strahu. V stanovanju ima zalogo antibiotikov in zdravil proti bolečinam, saj pričakuje nove izbruhe nasilja. "Ko enkrat vidiš, kako hitro lahko umreš, življenje izgubi vrednost," pravi.

iran zda vojna trump
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI93

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
03. 04. 2026 16.45
Bumerang pride žučo
Odgovori
+3
3 0
anatomija
03. 04. 2026 16.19
Trump se ne boji Irana . Njegov bunker globoko pod zemljo bo kmalu končan. Tam se bo počuti varno kot Putin . Svoje volivce pa oba pošiljata v smrt
Odgovori
+5
6 1
Kostorog
03. 04. 2026 14.28
Učili so nas o zatiranem narodu iz neke enklave judeje, očitna laž, že striček z brki je vedel nekaj več kot mi, pa ne odobravam njegovih postopkov, ampak po vsem videnem do zdaj je imel prav, še najbolj všeč pa mi je ko zdaj rakete in droni luknjajo njihovo železno kupolo kot ementaler, prav privoščim jim, res so hinavski narod in s pomočjo oranžnega gumpeca se zdaj maščujejo, upam da se vsi na bližnjem vzhodu skupaj združijo in jih vrnejo tam kjer jim je mesto.
Odgovori
+7
7 0
deratizacija
03. 04. 2026 14.23
Ne vem več, kdo je bolj indoktriniran, Američani ali Iranci?!
Odgovori
+1
1 0
kovanec
03. 04. 2026 13.30
Irana ne boš premagal Doni, to je tvoj grob.
Odgovori
+5
6 1
Vera in Bog
03. 04. 2026 13.34
Zakaj že? Koprnska invazija bi jih pokopala.
Odgovori
-4
1 5
jablan
03. 04. 2026 16.46
Ja americane
Odgovori
+1
1 0
Don Matteo
03. 04. 2026 12.01
Iranska vojaška infrastruktura in orožje sta razpršena po vsej državi, globoko pod zemljo. Niti Američani niti, še posebej, Izraelci nimajo nobene možnosti, da bi jo dosegli. So v zelo slabem položaju. Nimajo nobene možnosti, da bi dokončali, kar so začeli. Ko bo vse to končano, se ZDA nikoli več ne bodo mogle vrniti v Zahodno Azijo. Na Bližnjem vzhodu ne bo več ameriške prisotnosti. To zdaj trdim dokončno,« sklene Alon Mizrahi, izraelski novinar in eden najbolj spoštovanih judovskih pisateljev na svetu.
Odgovori
+6
9 3
RdečiKarton
03. 04. 2026 11.54
Kako pa kaj spijo izraelci po bunkerjih med praznovanjem paše? Dežuje z vseh strani, kot da so se znašli 2 leti nazaj v Gazi. ...karma.
Odgovori
+8
11 3
JAZsemTI
03. 04. 2026 11.43
Inštalacija demokracije po ameriško je zelo boleča in smrtonosna. Ampak človek se vsega navadi.
Odgovori
+2
5 3
Pedro Lopez
03. 04. 2026 10.26
Menim, da se bo Iran na koncu zlomil. Vprašanje je le, kakšna bo cena za to.
Odgovori
-4
7 11
Rafael Kramar
03. 04. 2026 10.26
Bravo Trump!
Odgovori
-6
7 13
Rafael Kramar
03. 04. 2026 10.28
Proti zlu se pač ne da boriti na miren način!
Odgovori
+2
10 8
Sickk 2
03. 04. 2026 10.55
Zelim ti use isto kar dozivljajo ljudje u gazi, iranu, teb in druzini. Taki k si ti so pravo zlo..
Odgovori
+5
12 7
Big M
03. 04. 2026 11.34
Več kot polovica Irancev podpira Trumpa, kaj pa na to rečeš?
Odgovori
-1
5 6
Don Matteo
03. 04. 2026 11.47
Ja res ampak samo če verjameš zahodnim medijem. Trumpekove pravljice.
Odgovori
+0
5 5
ares1976
03. 04. 2026 14.19
Navijaš za pedo mafijo aa..
Odgovori
+2
2 0
GMajky
03. 04. 2026 10.14
ne cakajmo, da amerosi sami zapustijo NATO!!! brcnimo jih tako mocno v tazadnjo, da bojo brez letal poleteli nazaj na svoj teritorij!!!
Odgovori
+0
7 7
Rafael Kramar
03. 04. 2026 10.26
Tam nekje, kot bi piščanec nagnal kmeta iz štale...
Odgovori
-6
3 9
kleos
03. 04. 2026 10.11
"poteka približno petina svetovne trgovine z nafto in plinom" napihujejo pa tk ko da bi 1/2 od tam prišla
Odgovori
+0
4 4
alicante1234
03. 04. 2026 10.47
Nafta ni končen produkt ampak dizel in bencin ter drugi produkti (zdravila, gnojiva, plastika, žveplo, helij, bitumen...)Ti ne razumeš osnove kemije mešanja lahke in težke nafte in rafiniranja te nafte. Svet vsak dan zaradi vojne v Iranu izgubi 58% vse proizvodnje dizla in bencina.
Odgovori
-1
2 3
Yoda
03. 04. 2026 10.10
Kaj pomeni Trumpova izjava, da bo Iran poslal v kameno dobo, kamor tudi spadajo??? Mogoče pripravlja kakšno atomsko?
Odgovori
+0
3 3
Kameleon Kiddo
03. 04. 2026 10.03
Kaos se seveda nažalist dela namenoma,ker rešitev bo najverjetneje prst v rit za vecino od nas. Manj dnara, manj svoboscun ker bo terorizem spet v modi ect..
Odgovori
+5
6 1
SLObunkeljn
03. 04. 2026 10.03
Zgleda, da se je začel "drugi Afganistan" , nič jih ne izuči ...
Odgovori
+1
5 4
markan3
03. 04. 2026 09.58
hansola 03. 04. 2026 09.05 A vi partizani še niste izumrl? Pejd v Rusijo živet. 🤣😆😂😅 b.t..t kometar @hansola
Odgovori
-7
1 8
BBcc
03. 04. 2026 09.50
Hvala Trumpu za podporo Putin. Nakladajta suverene države. Hvala mirovnikoma.
Odgovori
-2
4 6
BBcc
03. 04. 2026 10.09
Napadajta*
Odgovori
-4
1 5
Definbahija
03. 04. 2026 09.44
Genocid druge stopnje? Najprej Palestina sedaj Iran???
Odgovori
+5
9 4
Samo navijač
03. 04. 2026 09.40
Nikoli ne bodo Perzijce premagal. Je pa sramota da od dalec podirajo komplet infrastrukturo, dediscino itd...
Odgovori
+8
11 3
Pedro Lopez
03. 04. 2026 10.28
...saj stvar je v tem, da ni treba premagati Perzijcev, ampak islamski režim. Perzijci sami po sebi so čisto v redu ljudje in bi radi le normalno živeli.
Odgovori
+1
4 3
bu?e24 1
03. 04. 2026 11.58
Pedro želim ti use kar ti tvoj bog netanjahu želi
Odgovori
-2
2 4
ares1976
03. 04. 2026 14.21
Kaj te moti njihov islamski režim.. Kaj hudega ti je storil..
Odgovori
-1
0 1
ares1976
03. 04. 2026 14.22
Pero je samo priden gojim.. V zahvalo bo dobil pljunek v obraz.. Pa ostal brez hiše.. Nekomu je obljubljena pred 4000 leti.. Haha
Odgovori
0 0
blef
03. 04. 2026 09.39
Luštno s povno ritjo na daljavo rakete metat na uboge ljudi. Človeštvu ni pomoči.
Odgovori
+8
12 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677