Iranci pomenljivo odgovorili na Trumpovo 'Vojno zvezd'

Vojna med ZDA in Iranom se že od začetka ne odvija le na terenu, pač pa tudi na družbenih omrežjih. Ameriški predsednik Donald Trump rad objavlja slike, ustvarjene z umetno inteligenco, na katerih sebe pogosto postavlja v vlogo odrešitelja. Tako je bilo tudi včeraj, ob 4. maju, dnevu franšize Vojna zvezd, ko je Bela hiša na družbenih omrežjih objavila sliko, na kateri je Trump upodobljen kot Mandalorijec Din Djarin iz Vojne zvezd. Na sliki nosi oklep priljubljenega lika, v eni roki drži ameriško zastavo, čez prsa pa torbo, v kateri je mali Yoda. "V galaksiji, ki zahteva moč, Amerika stoji pripravljena. To je pot. Naj bo 4. maj z vami," so pripisali v objavi.

Objava ni ostala neopažena niti v Iranu. Med prvimi so se nanjo odzvali v iranskem veleposlaništvu v Južnoafriški republiki. Na objavo so odgovorili s fotografijo kipa Šapurja I. na konju, pred katerim kleči rimski cesar Valerijan, ob njej pa so pripisali le: "Spomnite se ..."

Gre za upodobitev prizora, ki se nanaša na enega najbolj znanih dogodkov iz tretjega stoletja, ko je perzijski vladar Šapur I. po vojaških zmagah nad Rimskim cesarstvom po bitki pri Edesi leta 260 ujel cesarja Valerijana. Ta dogodek velja za eno največjih ponižanj v zgodovini Starega Rima in pomemben simbol perzijske moči. Valerijan pa je postal prvi in zadnji rimski cesar, ki je bil vojni ujetnik.

Zato ta zgodovinska referenca, ki so jo uporabili iranski diplomati, ni naključna. Šapurjeve velike zmage nad Rimljani so še vedno vir nacionalnega iranskega ponosa. Pomenljivo je tudi to, da so kip, ki upodablja to zmago, po junijskih napadih konec lanskega leta postavili na trgu Enghelab v Teheranu. Spomenik naj bi v sodobnem kontekstu simboliziral iranski odpor proti Zahodu, zlasti proti ZDA, je takrat poročal portal The Conversation.