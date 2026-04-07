Tujina

Iranci s človeškimi verigami v bran elektrarnam in mostovom

Teheran, 07. 04. 2026 17.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Iranci s človeškimi verigami v bran elektrarnam

Po tem, ko je ameriški predsednik Trump zagrozil s popolnim uničenjem iranskih elektarn, mostov in druge infrastrukture, je Iran svoje državljane pozval, naj okoli elektrarn oblikujejo "človeške verige" in se s tem uprejo morebitnim napadom. Iranski državni mediji pa so objavili posnetek, ki naj bi prikazoval človeško verigo pred elektrarno Kazerun.

Ameriški predsednik Donald Trump je iranskim oblastem postavil nov ultimat. Če danes do 20. ure po vzhodnoameriškem času ne bodo ponovno odprli Hormuške ožine za ves ladijski promet je napovedal, da bodo ameriške sile napadle vse elektrarne in mostove po državi. 

Iran je zaradi teh groženj pozval svoje državljane, naj okoli elektrarn oblikujejo "človeške verige" in se na tak način uprejo morebitnim napadom.

Na videoposnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavila iranska državna tiskovna agencija Fars, pa je videti na stotine ljudi, ki so se odzvali pozivu, naj civilisti kot človeški ščit stopijo v bran elektrarnam po državi.

Po poročanju CNN, Times of Israel in drugih medijev je Alireza Rahimi, iranski minister za mladino in šport, prek državnih medijev izjavil: "Vabimo vso našo mladino, športnike, umetnike, dijake, univerzitetne študente in profesorje. Ne glede na vaša prepričanja ali politično pripadnost vas pozivamo, da se zberete okoli elektrarn – našega nacionalnega bogastva in prihodnosti Irana ter njegove mladine."

Pobudo je opisal kot "človeško verigo iranske mladine za svetel jutri". Pojasnil je, da je predlog prišel od same mladine. Poudaril je, da bo kampanja "signalizirala predanost mladih varovanju iranske infrastrukture in gradnji svetle prihodnosti".

"Združili bomo roke pred elektrarnami po vsej državi in vpili: Napadi na javno infrastrukturo so vojni zločini," je dodal. Na družbenih omrežjih krožijo tudi posnetki "človeških verig" na mostovih. 

Trump je zagrozil: "Vsak most bo porušen, vsaka elektrarna se bo ustavila, zgorela in eksplodirala ter postala za vedno neuporabna. Celotna država se lahko čez noč sesuje." Vendar je priznal, da "Iran iskreno sodeluje v pogajanjih," in dejal, da pri tem posredujejo države, kot je Pakistan.

Tiskovni predstavnik iranskega centralnega vojaškega poveljstva, Ebrahim Zolfaghari, je Trumpove izjave obsodil kot "zavajajoče, nesramne in arogantne". "Neutemeljene grožnje ne bodo vplivale na iranske vojaške operacije," je zatrdil. 

Izraelske sile pa so Irance prek družbenega omrežja X opozorile tudi, naj se v naslednjih 12 urah izogibajo uporabi vlakov. "Vzdržite se uporabe vlakov po vsej državi. Bivanje na vlaku ali v bližini tirov ogroža vaše življenje," so zapisali, kar nekateri vidijo kot namig na morebitne napade na železniška omrežja.

