Iranci se poslavljajo od 'mučenika Solejmanija', obljubljajo maščevanje

Osrednje žalne slovesnosti za poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde so potekale že v ponedeljek v Teheranu, udeležilo naj bi se jih več milijonov ljudi, poročajo iranski mediji. Številni so se zbrali tudi na slovesnostih v iranskih mestih Kom, Mašhad in Ahvaz. Zaradi pričakovanega velikega navala so oblasti tako kot v ponedeljek v Teheranu tudi danes v Kermanu razglasile praznik. S tem želijo čim večjemu številu ljudi omogočiti udeležbo na pogrebu generala, ki ga označujejo za mučenika.