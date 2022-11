Iranska brata na Švedskem vohunila za Rusijo in končala na sodišču

Glede na obtožnico sta moška posredovala informacije GRU v obdobju med 28. septembrom 2011 in 20. septembrom 2021.

Eden od moških, oblasti so ju identificirale kot 42-letnega Peymana Kia in 35-letnega Payama Kia, je sicer delal za švedsko obveščevalno službo.

Oba brata so obtožili vohunjenja, enega od njiju pa tudi nepooblaščenega ravnanja s tajnimi podatki. Obema grozi dosmrtna kazen, če bosta obsojena. Dosmrtna kazen na Švedskem običajno pomeni najmanj od 20 do 25 let zapora.

"Šlo je za zapleteno preiskavo kaznivega dejanja, ki ga je zelo težko raziskati, sum pa se nanaša na zelo resno kriminalno dejanje, usmerjeno proti švedskemu obveščevalnemu in varnostnemu sistemu," je dejal glavni tožilec enote za nacionalno varnost Per Lindqvist.

"Informacije, ki so bile pridobljene, posredovane in razkrite, bi lahko, če pridejo v roke tuji sili, povzročile škodo za varnost Švedske," je dodal.

Podatki izvirajo iz več organov znotraj švedskih varnostnih in obveščevalnih služb.

Medtem ko naj bi pri obveščevalni službi zaposlen Peyman zbiral podatke, naj bi mu brat "pomagal pri stikih z Rusijo". Payam Kia naj bi tudi "razstavil in zlomil trdi disk, ki so ga kasneje našli v smetnjaku".

Primer je preiskovala švedska varnostna služba SAPO. Švedsko tožilstvo pa je dejalo, da je večina informacij v predhodni preiskavi zaupnih in zato ne morejo razkriti podrobnosti.

SAPO je postal sumničav glede nekdanjega uslužbenca, zato je bila leta 2017 uvedena predhodna preiskava, poroča Euronews. Lindqvist je dejal, da se je preiskava začela, "ker je obstajal sum, da obstaja krt" znotraj švedske obveščevalne skupnosti.

Preiskovalci so potrdili, da je Peyman Kia za obveščevalno službo delal med letoma 2014 in 2015, pred tem pa je bil zaposlen pri švedskih oboroženih silah. Sodeloval naj bi tudi s strogo zaupno enoto, ki se je ukvarjala s švedskimi vohuni v tujini. Kasneje je delal za švedsko carino. Ko so ga aretirali, pa naj bi bil vodja varnosti pri švedski agenciji za hrano.

Švedski obrambni minister Pal Jonson je dejal, da je bil o primeru obveščen, vendar ga ni želel komentirati.

Brata sta postala švedska državljana leta 1994. Aretirali so ju septembra in novembra 2021. Oba sta zanikala kakršno koli kaznivo dejanje.

Zagovornik Anton Strand je za švedsko radiotelevizijo SVT povedal, da so obtožbe nenatančne in da nimajo "konkretnih" opisov domnevnih zločinov njegove stranke.

Drugi zagovornik Björn Sandin pa meni, da obtožbe kažejo, da tožilci "niso povsem prepričani" o svojih trditvah, poroča BBC, ki se sklicuje na švedske medije.