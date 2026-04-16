Tujina

Iranska Nobelova nagrajenka za mir v kritičnem stanju

Teheran, 16. 04. 2026 10.26 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Ne.M. STA
Narges Mohamadi

Zaprta iranska Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je po srčnem infarktu v marcu v kritičnem stanju, je v sredo na omrežju X opozoril njen brat Hamidreza Mohamadi. Dejal je, da je družina resno zaskrbljena, saj je po infarktu zelo oslabela in opazno shujšala. Znova je opozoril na neustrezno zdravstveno oskrbo v zaporu.

Brat Hamidreza Mohamadi, ki živi na Norveškem, je poudaril, da je njegova sestra "zaprta v celici z zaporniki, ki so obsojeni zaradi umora, in da so ji nekateri večkrat grozili s smrtjo".

Iz njene fundacije pa so sporočili, da so jo njeni svojci v Iranu in pravni zastopniki v nedeljo drugič obiskali v zaporu v mestu Zanjan na severu Irana in da so "opazili jasne znake poslabšanja njenega splošnega stanja, njeno fizično stanje pa so opisali kot kritično". To je bil njihov drugi obisk pri njej, potem ko so na obisku konec marca izvedeli, da je utrpela infarkt.

Narges Mohamadi
FOTO: Profimedia

Sedaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih obrambe človekovih pravic v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni, tako da je večino zadnjega desetletja preživela za zapahi.

Nazadnje je bila obsojena februarja letos na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja. Takrat so ji tudi za dve leti prepovedali odhod iz države. Pred tem je bila zaradi propagande obsojena na leto in pol zapora ter izgon v mesto Hosf za dve leti.

Pred tem je do leta 2024, ko so jo zaradi zdravstvenih težav pogojno izpustili na prostost, prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu.

Znova so jo aretirali decembra lani skupaj z več drugimi aktivisti, ko je govorila proti iranskim verskim oblastem. Zaradi slabega počutja po nasilni aretaciji, v kateri je po lastnih navedbah dobila več udarcev v glavo in vrat, so jo iz pripora večkrat prepeljali v bolnišnico.

Februarja pa so jo brez opozorila iz pripora premestili v zapor v mestu Zanjan, kjer so ji omogočili zelo omejeno komunikacijo z družino. Ta je od takrat že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi nezadostne zdravstvene oskrbe in pozivala k njeni nujni kardiološki oskrbi. Zaskrbljenost so povečali še sedanji izraelsko-ameriški napadi na Iran, katerih tarča je bil tudi Zanjan.

Narges Mohamadi nobelova nagrajenka iran

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
16. 04. 2026 11.23
Zahodna tajna agentka najbrž. Nobelova nagrada za mir pa je tako ali tako izgubila svojo vrednost odkar jo je prejel predsednik USA
Odgovori
+1
2 1
peglezn
16. 04. 2026 11.19
Člankov o Trumpu je dovolj, tako da levi lahko tule pokomentirate še svojo ljubezen do Irana. Nobelovka za mir v zaporu. Preko 30.000 lastnih državljanov ubitih s strani režima. Še in še tega... ampak levaci bi to ignorirali in jim še dovolili atomsko? A res vsa ta dejstva enostavno lahko prikrijemo samo s "Trump ni diht"?
Odgovori
-1
0 1
bu?e24 1
16. 04. 2026 11.28
Ne 6 milionov so jih
Odgovori
0 0
petb
16. 04. 2026 11.06
V ZDA bi morali nekoga poslati v psihiatrično kliniko, pa se to ne zgodi. Tam imajo največjega bolnika na prostosti.
Odgovori
+1
3 2
Actual Asparagus
16. 04. 2026 11.51
Drži. Govorimo o Obami.
Odgovori
0 0
anjerd
16. 04. 2026 11.00
V Iranu si v zaporu praktično mrtev.
Odgovori
+2
2 0
bu?e24 1
16. 04. 2026 11.29
Pejt v ameriškega , grem stavit da ko bi morau zbirat bi ti iranskega raj
Odgovori
+0
1 1
