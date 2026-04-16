Iranska Nobelova nagrajenka za mir v kritičnem stanju

Brat Hamidreza Mohamadi, ki živi na Norveškem, je poudaril, da je njegova sestra "zaprta v celici z zaporniki, ki so obsojeni zaradi umora, in da so ji nekateri večkrat grozili s smrtjo". Iz njene fundacije pa so sporočili, da so jo njeni svojci v Iranu in pravni zastopniki v nedeljo drugič obiskali v zaporu v mestu Zanjan na severu Irana in da so "opazili jasne znake poslabšanja njenega splošnega stanja, njeno fizično stanje pa so opisali kot kritično". To je bil njihov drugi obisk pri njej, potem ko so na obisku konec marca izvedeli, da je utrpela infarkt.

Narges Mohamadi FOTO: Profimedia

Sedaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih obrambe človekovih pravic v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni, tako da je večino zadnjega desetletja preživela za zapahi. Nazadnje je bila obsojena februarja letos na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja. Takrat so ji tudi za dve leti prepovedali odhod iz države. Pred tem je bila zaradi propagande obsojena na leto in pol zapora ter izgon v mesto Hosf za dve leti. Pred tem je do leta 2024, ko so jo zaradi zdravstvenih težav pogojno izpustili na prostost, prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu.