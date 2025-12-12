Otroška nevesta, ki je sodelovala pri umoru moža, ne bo usmrčena

Nevesta, ki je bila v Iranu obsojena na smrt zaradi sodelovanja pri umoru svojega moža in je v zaporu preživela že sedem let, ne bo usmrčena. Dekle je bilo kot mladoletna deklica žrtev otroške poroke in družinskega nasilja. Rešili so jo njegovi starši, ki so za odpuščanje prejeli okoli 70.000 funtov.

Goli se je morala poročiti s svojim bratrancem pri 12 letih, pri komaj 13 letih je rodila sina. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Goli Kouhkan, sedaj stara 25 let, je zadnjih sedem let prebila v centralnem zaporu v Gorganu na severu Irana. Pri 18 letih so jo aretirali zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru njenega moža Alireze Abila, ki jo je zlorabljal. Maja 2018 so jo obsodili po načelu qisas oz. načelu "oko za oko". Goli se je morala poročiti s svojim bratrancem pri 12 letih, pri komaj 13 letih je rodila sina. Več let je prenašala psihično in emocionalno zlorabo. Nekega dne je našla moža, ki je pretepal njunega sina, takrat starega 5 let. Na pomoč je poklicala bratranca od svojega moža, Mohammada Abila. Ko je prispel, je izbruhnil pretep, ki je pripeljal do smrti njenega moža. Po podatkih Iran Human Rights Abil še vedno čaka na smrtno kazen.

'Sistemski spolni predsodek'

Posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice v Iranu Mai Sato je za Guardian povedala: "Odlično je, da Kouhkan ne bo usmrčena – eno življenje je bilo rešeno. Vendar to ne rešuje dejanskega problema načela qisas, ki krši številne mednarodne standarde." Satova in trije drugi strokovnjaki ZN so že na začetku tega meseca poudarili, da primer ponazarja sistemski spolni predsodek, s katerim se soočajo ženske žrtve otroških porok in družinskega nasilja v iranskem kazenskem pravosodju.

Goli bi bila skoraj usmrčena z obešanjem. FOTO: Shutterstock icon-expand

Novembra je Guardian razkril, da bo Goli, sicer tudi nedokumentirana pripadnica iranske baluške manjšine, usmrčena z obešanjem, razen če bo zbrala 10 milijard tomanov (približno 80.000 funtov) za odkup pri družini žrtve. Po iranskem pravu lahko družina žrtve osebi oprosti kazen, v zameno pa mora dobiti krvno denarno odškodnino. Gre za nadomestilo, ki se plača v primerih umora ali telesnih poškodb. Prvotna vsota 10 milijard tomanov je bila kasneje znižana na 8 milijard tomanov. Znesek pa so zbrali preko donacij. Goli zdaj upa, da bo po izpustitvi ponovno združena s svojim sinom. V skladu z iranskim zakonom pa ima njen sin pravico do 2 milijard tomanov od celotnega zneska krvnega denarja. Po objavi zgodbe v Guardianu so Goli kontaktirale organizacije in posamezniki z vsega sveta. Ustanovitelj dobrodelne organizacije Qasim Child Foundation Mehdi Ghatei je dejal, da poskuša iranski režim ljudi utišati, a poudarja pomen ozaveščanja o podobnih primerih. S tem lahko po njegovih besedah pride do velikega pritiska s strani mednarodnih organov, kar poveča možnost za zaustavitev usmrtitev.

V 14 letih v Iranu usmrčenih 241 žensk, od tega 114 obsojenih po načelu 'oko za oko'