Tujina

Otroška nevesta, ki je sodelovala pri umoru moža, ne bo usmrčena

Teheran, 12. 12. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Nevesta, ki je bila v Iranu obsojena na smrt zaradi sodelovanja pri umoru svojega moža in je v zaporu preživela že sedem let, ne bo usmrčena. Dekle je bilo kot mladoletna deklica žrtev otroške poroke in družinskega nasilja. Rešili so jo njegovi starši, ki so za odpuščanje prejeli okoli 70.000 funtov.

Goli se je morala poročiti s svojim bratrancem pri 12 letih, pri komaj 13 letih je rodila sina. (slika je simbolična)
Goli se je morala poročiti s svojim bratrancem pri 12 letih, pri komaj 13 letih je rodila sina. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Goli Kouhkan, sedaj stara 25 let, je zadnjih sedem let prebila v centralnem zaporu v Gorganu na severu Irana. Pri 18 letih so jo aretirali zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru njenega moža Alireze Abila, ki jo je zlorabljal. Maja 2018 so jo obsodili po načelu qisas oz. načelu "oko za oko".

Goli se je morala poročiti s svojim bratrancem pri 12 letih, pri komaj 13 letih je rodila sina. Več let je prenašala psihično in emocionalno zlorabo. Nekega dne je našla moža, ki je pretepal njunega sina, takrat starega 5 let. Na pomoč je poklicala bratranca od svojega moža, Mohammada Abila. Ko je prispel, je izbruhnil pretep, ki je pripeljal do smrti njenega moža. Po podatkih Iran Human Rights Abil še vedno čaka na smrtno kazen.

'Sistemski spolni predsodek'

Posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice v Iranu Mai Sato je za Guardian povedala: "Odlično je, da Kouhkan ne bo usmrčena – eno življenje je bilo rešeno. Vendar to ne rešuje dejanskega problema načela qisas, ki krši številne mednarodne standarde." Satova in trije drugi strokovnjaki ZN so že na začetku tega meseca poudarili, da primer ponazarja sistemski spolni predsodek, s katerim se soočajo ženske žrtve otroških porok in družinskega nasilja v iranskem kazenskem pravosodju.

Goli bi bila skoraj usmrčena z obešanjem.
Goli bi bila skoraj usmrčena z obešanjem. FOTO: Shutterstock

Novembra je Guardian razkril, da bo Goli, sicer tudi nedokumentirana pripadnica iranske baluške manjšine, usmrčena z obešanjem, razen če bo zbrala 10 milijard tomanov (približno 80.000 funtov) za odkup pri družini žrtve. Po iranskem pravu lahko družina žrtve osebi oprosti kazen, v zameno pa mora dobiti krvno denarno odškodnino. Gre za nadomestilo, ki se plača v primerih umora ali telesnih poškodb.

Prvotna vsota 10 milijard tomanov je bila kasneje znižana na 8 milijard tomanov. Znesek pa so zbrali preko donacij.

Goli zdaj upa, da bo po izpustitvi ponovno združena s svojim sinom. V skladu z iranskim zakonom pa ima njen sin pravico do 2 milijard tomanov od celotnega zneska krvnega denarja.

Po objavi zgodbe v Guardianu so Goli kontaktirale organizacije in posamezniki z vsega sveta. Ustanovitelj dobrodelne organizacije Qasim Child Foundation Mehdi Ghatei je dejal, da poskuša iranski režim ljudi utišati, a poudarja pomen ozaveščanja o podobnih primerih. S tem lahko po njegovih besedah pride do velikega pritiska s strani mednarodnih organov, kar poveča možnost za zaustavitev usmrtitev.

V 14 letih v Iranu usmrčenih 241 žensk, od tega 114 obsojenih po načelu 'oko za oko'

Med letoma 2010 in 2024 je bilo v Iranu usmrčenih najmanj 241 žensk, od tega je bilo 114 obsojenih po načelu "oko za oko" zaradi umora. Večina žensk, usmrčenih zaradi umora, je ubila svojega moža ali intimnega partnerja. Mnoge od teh žensk so bile žrtve nasilja v družini ali otroške poroke ali pa so delovale v samoobrambi.

Po razpoložljivih podatkih Iran izvaja največ usmrtitev žensk na svetu. Amnesty International je sporočil, da je bilo lani v državi usmrčenih vsaj 30 žensk. Po podatkih Iran Human Rights je bilo doslej v letu 2025 usmrčenih vsaj 42 žensk – 18 zaradi umora svojih mož, vključno z dvema otroškima nevestama.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DihtKomentator
12. 12. 2025 11.59
priditee, svobodno v evropo tu boste lahko poceli vse kar doma ne smete
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 11.56
pomenljivo kako se na zahodu obsojajo njihovi zakoni zob za zob....marsikdo pa na zahodu želi prav to...eden od primerov marca 24...Konec marca je bil na zaporno kazen 30 let zaradi spolne zlorabe pastork obsojen moški iz Gorenjske. Hčerko svoje partnerice naj bi fizično in spolno zlorabljal kar osem let. Ena izmed hčerk velja za slabotno osebo....
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 11.57
odsedel bo pol tega...in konec zgodbe
ODGOVORI
0 0
