Iranska plezalka, ki je tekmovala brez hidžaba, naj bi bila v hišnem priporu

Iranska plezalka Elnaz Rekabi, ki se je na tekmovanju v Južni Koreji na steno podala brez naglavne rute, naj bi bila v hišnem priporu. Tja so jo domnevno odpeljale iranske oblasti tik po pristanku, kjer so jo sicer državljani lepo sprejeli. Ob tem se v javnosti pojavljajo vse glasnejši dvomi, da je bilo njeno opravičilo glede neuporabe hijaba, izsiljeno in da naj bi jo iranskim oblastem že v Seulu predal vodja iranske plezalne zveze.

icon-expand Plezalka Elnaz Rekabi v sredo ob vrnitvi v Iran. Humanitarne organizacije iranski plezalni zvezi očitajo, da bi jo morali bolje zaščititi. FOTO: Profimedia Elnaz Rekabi je prejšnji konec tedna na tekmovanju v Južni Koreji plezala brez naglavne rute. Domnevno zaradi izkazovanja podpore iranskim ženskam, ki se na ulice podajajo že skoraj mesec dni, uradno pa, ker ji je hijab 'pomotoma' zdrsnil z las. Podporniki menijo, da je bila v opravičilo prisiljena. Po osvojenem četrtem mestu je bila znova v središču pozornosti, saj je domači skoraj dva dni niso dobili na telefon, v sredo pa se je le vrnila v Iran. Tam jo je na letališču pričakala večja gruča podpornikov. Od tam naj bi jo odpeljali v hišni pripor, poroča Guardian. 33-letnico so tako ob vrnitvi v Tehran policisti v civilu najprej odpeljali na nacionalno olimpijsko akademijo, kjer so jo kratek čas zadrževali, nato pa na pogovor k ministru za šport Hamidu Sajjadiju. Ta naj bi plezalki grozil z denarno kaznijo v višini 100 milijonov rialov (skoraj 320.000 evrov). V izogib je od nje zahteval javno opravičilo , je za BBC dejal neimenovani vir. icon-expand Rekabijeva se je srečala tudi z iranskim ministrom za šport, ki naj bi iz nje izsilil opravičilo. FOTO: Profimedia Zaradi pritiskov, ki jih je bila plezalka deležna zaradi tekmovanja z odkritimi lasmi, je skupina za človekove pravice v Iranu Mednarodno športno zvezo za plezanje pozvala, naj jo bolj zaščiti. "Ne verjemite iranski vladi, saj ima bogato zgodovino pridržanja, pohabljanja in ubijanja svojih nasprotnikov," so še zapisali v pozivu. PREBERI ŠE Iranska plezalka 'pomotoma' tekmovala brez hidžaba Elnaz Rekabi naj bi po poročanju spletnega medija Iran Wire v roke oblasti prišla takoj po tekmovanju, ko ji je vodja iranske plezalne zveze naročil, naj se "za varno pot domov" zglasi na iranskem veleposlaništvu v Seulu. Tam je uradnikom morala izročiti telefon in potni list. Medij je bil tudi tisti, ki je prvi poročal o pridržanju plezalke v Iranu.