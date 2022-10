Iranka v znak protesta tekmovala brez hidžaba, svojci je sedaj ne morejo doklicati

Iranska vlada namreč vsem športnicam, ki tekmujejo zunaj države, nalaga, da si v javnosti pokrijejo glavo. Številni sedaj opozarjajo, da bo Rekabi skoraj zagotovo doživela posledice, če in ko se bo vrnila domov.

Po nedeljskem nastopu sama svoje poteze še ni javno komentirala. V ponedeljek zvečer je BBC poročal, da so ji vzeli potni list in telefon. Njeni prijatelji pravijo, da od nedelje ne morejo stopiti v stik z njo, iransko veleposlaništvo pa pravi, da se je s preostalo ekipo vrnila domov, poroča Guardian .

Rekabijeva je lani postala tudi prva Iranka, ki je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju osvojila medaljo, in sicer bron v kombinaciji. Srebrna je bila Slovenka Mia Krampl, zmagala pa je Jessica Pilz iz Avstrije.

Trikratna dobitnica medalje na azijskih prvenstvih je solidarnost pokazala v času, ko v državi na Bližnjem vzhodu, kjer živi, potekajo protesti proti vladi in strogi politiki oblačenja. Ženske v Iranu so v znak protesta začele kuriti naglavne rute in si striči lase.

Protesti so izbruhnili prejšnji mesec, ko je v javnosti odjeknila novica, da je v policijskem pridržanju umrla 22-letna Iranka. Žensko je aretirala iranska moralna policija, ker v skladu z verskim zakonom ni pravilno nosila naglavne rute. Uradni viri trdijo, da je umrla zaradi zdravstvenih zapletov, njena družina pa, da je umrla, ker jo je pretepel pripadnik moralne policije.