Iranska policija: Z vso močjo se bomo zoperstavili zarotam

Poveljstvo iranske policije je opozorilo, da se bodo policijske enote z vso močjo zoperstavile protestnikom. Protesti na iranskih ulicah trajajo že 12 dni in so se začeli zaradi smrti mlade ženske v policijskem pridržanju, ki je domnevno kršila stroga islamska pravila oblačenja.

"Sovražniki Islamske republike Iran in nekateri izgredniki skušajo pod pretvezami motiti red in varnost naroda," je v današnji izjavi zapisalo policijsko poveljstvo. Napovedalo je, da se bodo policisti "z vso močjo zoperstavili zarotam protirevolucionarjev in sovražnih elementov ter bodo odločno ukrepali proti vsem, ki motijo javni red in varnost po vsej državi".

icon-expand Protesti v Iranu zaradi smrti 22-letnice. FOTO: AP

Protesti potekajo vsako noč od 16. septembra, ko je 22-letna Mahsa Amini umrla v bolnišnici tri dni po tem, ko so jo aretirali v Teheranu zaradi kršenja strogih pravil oblačenja za ženske v islamski republiki, ki si morajo v javnosti med drugim pokrivati lase. Moralna policija jo je prijela zaradi domnevno neprimernega nošenja muslimanske naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali. Policija je po smrti zatrdila, da ni dokazov o kakršnem koli trpinčenju in da je mladenka umrla zaradi "nenadne odpovedi srca".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Iranska agencija Fars je v torek poročala, da je bilo v protestih doslej ubitih približno 60 ljudi, kar je občutno več od 41 mrtvih, kot so uradno pisali v soboto. Policija je navajala 10 mrtvih policistov, vendar ni bilo jasno, ali so všteti med 60 mrtvimi.

Nevladna organizacija za človekove pravice v Iranu (IHR) s sedežem na Norveškem je sicer že včeraj razkrila, da je bilo med protesti ubitih najmanj 76 ljudi. Oblasti pa so tudi sporočile, da so policisti doslej aretirali več kot 1200 protestnikov.