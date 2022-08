Iranska politika oblačenja: aretacije in opravičila pretepenih žensk

Julija aretirana Iranka Sepideh Rashno se je po nekaj tednih znova pojavila v javnosti. 28-letnico so oblasti aretirale kmalu po tem, ko je po spletu zaokrožil posnetek nadlegovanja, ki ga je bila deležna zaradi nenošnje hidžaba. Več iranskih žensk se je namreč julija, ko v državi praznujejo novo razglašeni 'dan hidžaba in čistosti', odločilo, da si rute na ta dan ne bodo nadele. A Sepidehin nastop v javnosti, kjer se je umetnica in pisateljica iranskim ženskam opravičila za svoje neprimerno obnašanje, je postal le še dodaten vir protestov po državi, saj je bila močno pretepena in bleda.

Mnogi zato dvomijo, da je bilo opravičilo iskreno, in sumijo, da 28-letnico oblasti v zaporu huje mučijo. O nasilju, ki ga je bila deležna od začetka aretacije, pričajo tudi bolniška poročila, kjer je zapisano, da so jo zaradi močnejših notranjih krvavitev le nekaj dni po aretaciji sprejeli v eno izmed iranskih bolnišnic. Po njenem javnemu opravičilu 30. julija so Sepideh znova odpeljali v zapor. Grozi ji 16-letna zaporna kazen.

Od praznovanja dneva hidžaba in čistosti (na sliki) so na iranskih ulicah zaradi nenošnje hidžaba oblasti preganjale več kot 1700 oseb, zaprli so 33 frizerskih salonov, tri ženske so v zapor odpeljali zaradi plesanja na javnem mestu.

Po podatkih organizacije za človekove pravice Hrana je prisilnih opravičil in priznanj krivde v Iranu vedno več. V dneh pred in po 12. juliju je bilo zaradi kršenja zakona o oblačenju aretiranih pet žensk, štiri so se nato za svoja dejanja javno pokesale. V tem času so na iranskih ulicah zaradi nenošnje hidžaba oblasti preganjale več kot 1700 oseb, zaprli so 33 frizerskih salonov, tri ženske so v zapor odpeljali zaradi plesanja na javnem mestu, piše Guardian.

Politika novega predsednika je 'čisti teror'

Vedno bolj intenzivno preganjanje žensk, predvsem pa porast aretacij, je novinarka in aktivistka Masih Alinejad označila za "čisti teror". Aktivistka je zaradi zatiranja žensk že leta 2014 začela z gibanjem Bela sreda, s katerim ženske spodbuja k nošnji belih oblačil brez naglavnih rut. Pogosto opozarja tudi o uvedbi Zakona o prebivalstvu, ki ga je trenutni predsednik Ebrahim Raisi novembra 2021 dopolnil z omejitvami dostopa do splava in kontracepcije, saj vlado skrbi padajoča stopnja rodnosti.