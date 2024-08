Iranska revolucionarna garda: Hanijo ubil izstrelek kratkega dosega

"Ta teroristična operacija je bila izvedena z izstrelkom kratkega dosega z bojno glavo s približno sedmimi kilogrami, ki je povzročila močno eksplozijo," je v izjavi zapisala iraška revolucionarna garda.

Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija se je v torek v Teheranu udeležil slovesne prisege novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana, umrl pa je v noči na sredo v napadu na zgradbo, kjer je prenočeval. Iran, ki velja za pomembnega podpornika Hamasa, je skupaj z zavezniki v regiji obljubil maščevanje Izraelu za uboj. Iran je po uboju razglasil tridnevno žalovanje, vodji Hamasa pa so v četrtek v Teheranu priredili pogrebno slovesnost, preden so ga prepeljali v Katar, kjer so ga v petek pokopali.