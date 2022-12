Iranska šahistka na tekmovanju v Kazahstanu odkrila lase

Kot sta poročali iranski novičarski hiši Khabarvarzeshi in Etemad, je šahistka brez hidžaba odsedela dve igri, in sicer v hitropoteznem šahu. Obe medijski hiši sta poleg novice pripeli tudi fotografijo Khademove, na kateri ne nosi naglavne rute. Zraven pa so pripeli tudi sliko, kjer so bili njeni lasje pokriti. Iz fotografij ni jasno, če so nastale na istem tekmovanju.

Šahistka se na navedbe medijev ni odzvala, poroča Reuters.

V podporo Irankam več športnic pokazalo lase

Nedavni protesti v Iranu sicer veljajo za najhujše po letu 1979. Izbruhnili so po smrti 22-letne Mahse Amini med pridržanjem moralne policije. Ta ji je prostost odvzela zaradi neprimernega oblačila. Podporo z odkrivanjem las ji je izkazalo več iranskih športnic.

Med prvimi je bila plezalka Elnaz Rekabi, ki se je brez naglavne rute podala na plezalno steno v Južni Koreji. Kasneje je sicer dejala, da je to storila nenamerno. Novembra je iranska strelka svoje odkrite lase na podelitvi nagrad v Tehranu prav tako opravičevala, rekoč, da ji je hidžab po nesreči zdrsel z las.