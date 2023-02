Iranska šahistka Sara Khadem se ne more vrniti domov, ker jo tam čaka aretacija

V intervjuju, ki ga je nedavno dala za BBC je prosila, da se ne razkrije njena natančna lokacija, saj se boji povračilnih ukrepov tudi na tisoče kilometrov stran od Irana. Ženske iz Irana morajo namreč nositi naglavne rute tudi v tujini, vendar se jih je kar nekaj odločilo, da tega ne bodo delale. S tem kažejo svojo podporo in solidarnost tisočim ženskam in dekletom v Iranu, ki množično protestirajo proti obveznemu nošenju naglavne rute.

Sara Khadem z možem in enoletnim sinom trenutno živi v Španiji, nameravala pa se je vrniti v svojo domovino takoj, ko bi se tam razmere izboljšale. A zdaj se morda to ne bo zgodilo nikoli. V Iranu jo namreč čakajo aretacijski papirji.

Razmišljala je tudi o tem, da se pridruži protestnikom. Toda od tega jo je odvrnil njen enoletni sinček. "Imam obveznosti do njega in pomislila sem, da bi morda svoj vpliv uporabila na druge načine."

Khademova pa je za BBC pojasnila, da se je njena odločitev, da decembra lani nastopi brez rute, razvijala zelo počasi. Tekmovalke so jo namreč nosile le pred kamerami, kar se ji je zdelo precej hinavsko. Glede na žrtvovanje žensk in deklet na iranskih ulicah, kjer tvegajo svoja življenja, je bilo to najmanj, kar je lahko storila, je dejala.

Khademova igra šah že od svojega osmega leta, ni pa niti prvič, da je prekršila stroga pravila Islamske republike. Leta 2020 je iranska revolucionarna garda sestrelila ukrajinsko letalo, ki je vzletelo iz teheranskega letališla in terjalo 176 žrtev. Oblasti so svojo napako priznale šele čez tri dni, Khademova pa je na družbenih omrežjih sporočila, da zapušča šahovsko reprezentanco. Poleta sicer ni omenila, kljub temu pa so ji oblasti naročile naj podpiše priznanje, da s svojo objavo ni želela sporočiti ničesar političnega. Ko je po tem dogodku odšla na letališče, so ji odvzeli potni list.

Njeno življenje se je zdaj korenito spremenilo. "Pogrešam svojo družino, vendar ne obžalujem te odločitve. Še vedno predstavljam Iran, sem Iranka in Iranci me še vedno vidijo kot Iranko." Sebe ne smatra kot politično osebo. "Nisem aktivistka in nimam nobenih sporočil za ljudi, ki so na ulicah. Ti ljudje so zame in za mnoge druge navdih."