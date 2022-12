Iranska vlada: napačna nošnja hidžaba bo pomenila blokado bančnega računa

Hossein Jalali, član kulturne komisije iranskega parlamenta, je dejal, da bodo v skladu z novim načrtom ukrepi moralne policije omejeni. To pomeni, da bodo namesto aretacije ženske zdaj prejele pisno obvestilo o prekršku in poziv k temu, da morajo spoštovati zakon. Dve opozorili pa bosta pomenili blokado bančnega računa.

Od izbruha nemirov, ki so se v državi pričeli po smrti Mahse Amini, je moralna policija v iranskih mestih postala manj opazna. Njihov status je trenutno nejasen, saj je državni tožilec konec tedna dejal, da so moralno policijo ukinili, kasneje pa je izjavo preklical in dejal, da je to odločitev ministrstva za notranje zadeve.