Iranska vojska bistveno močnejša, kot trdi Trump

Javno predstavljanje "oslabljene iranske vojske" je v ostrem nasprotju s tem, kar ameriške obveščevalne agencije pravijo ameriškim uradnikom. Podatki namreč kažejo, da je Iran ponovno pridobil dostop do večine svojih raketnih oporišč, izstrelitvenih sistemov in podzemnih objektov, piše New York Times. Kar najbolj skrbi ameriške uradnike, pa so podatki, da je Iran ponovno vzpostavil operativni dostop do 30 od 33 raketnih oporišč, ki jih ima ob Hormuški ožini. To predstavlja veliko nevarnost za ameriške vojaške ladje in naftne tankerje, ki plujejo skozi to plovno pot. Osebe, ki so seznanjene z ocenami, pravijo, da te v različni meri, odvisno od stopnje poškodovanosti posameznih objektov, kažejo, da lahko Iranci uporabljajo mobilne izstrelitvene sisteme znotraj teh oporišč za premikanje raket na druge lokacije. V nekaterih primerih lahko rakete izstrelijo neposredno z izstrelišč, ki so del teh objektov. Po teh ocenah so le tri raketna oporišča ob ožini povsem nedostopna.

Iranske rakete FOTO: AP

Iran ima še vedno približno 70 odstotkov svojih mobilnih izstrelitvenih sistemov po državi in je ohranil okoli 70 odstotkov predvojnih zalog raket, kažejo ocene. Te zaloge vključujejo balistične rakete, ki lahko ciljajo druge države v regiji, ter manjšo količino manevrirnih. Tudi vojaške obveščevalne agencije so poročale, na podlagi podatkov iz več virov, vključno s satelitskimi posnetki in drugimi nadzornimi tehnologijami, da je Iran ponovno pridobil dostop do približno 90 odstotkov svojih podzemnih skladišč in izstrelišč po vsej državi.

Ameriško vodstvo zanika pristnost obveščevalnih ocen

In vse te ugotovitve spodbijajo zagotovila Trumpa in obrambnega ministra Petea Hegsetha, da je iranska vojska uničena in da ne predstavlja več grožnje. Trump je denimo le deset dni po začetku vojne za CBS News poudaril, da država "v vojaškem smislu nima več ničesar". Hegseth pa je na novinarski konferenci Pentagona 8. aprila izjavil, da je ameriško-izraelska operacija "uničila iransko vojsko in jo naredila neoperativno za več let". Tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales je zavrnila ocene obveščevalnih agencij in potrdila trditve Trumpa, da je iranska vojska "zdrobljena". Dodala je, da se iranska vlada dobro zaveda, da to ni vzdržno, in da je vsak, ki "misli, da je Iran ponovno vzpostavil svojo vojsko, bodisi zablodel ali pa je govornik Iranske revolucionarne garde".

Tudi tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Joel Valdez je bil kritičen do obveščevalnih ocen, hkrati pa je kritiziral medijsko poročanje o vojni. "Zelo sramotno je, da The New York Times in drugi delujejo kot PR agenti iranskega režima, da bi operacijo Epic Fury prikazali kot karkoli drugega kot zgodovinski dosežek," je povedal. A ugotovitve obveščevalnih agencij govorijo same zase. Ameriška vojska je že izčrpala zaloge številnih ključnih streliv, vključno z raketami Tomahawk, prestreznimi raketami Patriot ter raketami za napade na kopenske cilje.

Iran ohranja vojaške zmogljivosti, tudi na območju Hormuške ožine

Ozka plovna pot predstavlja približno petino svetovne dnevne porabe nafte, ameriška mornarica pa zdaj skoraj neprekinjeno deluje na tem območju in prehod patruljira. Če bi Trump ukazal mornarici, naj izvede dodatne napade za uničenje ali zmanjšanje iranskih zmogljivosti, bi morala ameriška vojska še bolj poseči v zaloge ključnega streliva.