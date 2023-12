Iranske bencinske črpalke domnevno tarča kibernetskega napada

Težave s plačilnim sistemom so prizadele približno dve tretjini vseh bencinskih črpalk v državi s skoraj 90 milijoni prebivalcev.

Predstavnik iranskega ministrstva za nafto in direktor državnega naftnega podjetja Džalil Salari je povedal, da gre za tehnične motnje, povezane s čitalniki kartic, in da si oblasti pospešeno prizadevajo za to, da bi odpravile težavo.

Iran je eden izmed največjih svetovnih proizvajalcev nafte, Iranci pa lahko gorivo kupujejo po subvencioniranih cenah. Za prebivalce te države so zato cene goriva med najnižjimi na svetu, vendar morajo za nakup po subvencionirani ceni uporabljati posebno kartico, ko presežejo mesečni limit, pa morajo gorivo plačevati po višji tržni ceni.

Nekateri iranski mediji so krivdo za motnje v sistemu pripisali izraelskemu hekerskemu napadu, iranske varnostne službe pa teh navedb za zdaj niso komentirale.

Iran je podobne motnje v sistemu doživel že pred dvema letoma. Zaradi motenj, ki so trajale kar teden dni, se je iranski sistem distribucije goriva popolnoma ustavil, kar je povzročilo prometne zastoje in dolge vrste na bencinskih črpalkah. Uradniki so tudi takrat krivdo pripisali kibernetskemu napadu.