Iranske oblasti po več kot dveh tednih na prostost izpustile ugledno odvetnico

Sicer je bila za svoja prizadevanja na področju človekovih pravic večkrat nagrajena. Med drugim je leta 2012 prejela nagrado Saharova, ki jo podeljuje Evropski parlament, leta 2020 pa nagrado Right Livelihood.

Iz Centra za človekove pravice v Iranu (CHRI), ki ima sedež v New Yorku, so sporočili, da so zadovoljni zaradi izpustitve odvetnice. Hkrati pa so opozorili, da so v Iranu še vedno priprti številni aktivisti in posamezniki, ki so kritični do oblasti. Med njimi so ženske, kot so borka za človekove pravice Narges Mohammadi, ki je letošnja prejemnica Nobelove nagrade za mir, ter novinarki Niloufar Hamedi in Elahe Mohammadi, ki sta s svojim poročanjem pomagali razkriti primer Mahse Amini.