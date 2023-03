'Iranske oblasti so v dveh mesecih usmrtile najmanj 94 ljudi'

Organizacija za človekove pravice Amnesty International trdi, da so iranske oblasti samo januarja in februarja usmrtile najmanj 94 ljudi, med njimi mnogo pripadnikov etničnih manjšin. Organizacija opozarja, da gre v Iranu za drastično povečanje uporabe smrtne kazni kot orodja za zatiranje.

Po podatkih Amnesty Internationa (AI) in centra Abdorrahman Boroumand, iranske organizacije za človekove pravice s sedežem v ZDA, so med usmrčenimi mnogi pripadniki etničnih manjšin. Oblasti v Iranu so usmrtile najmanj enega Ahvazija, 14 Kurdov in 13 Balučijev. Do usmrtitev je prišlo po "skrajno nepoštenem sojenju", sta na spletni strani zapisali organizaciji.

icon-expand Protesti v Iranu, usmrtitve FOTO: AP

Glede na raziskave obeh organizacij se je število usmrtitev v primerjavi s prejšnjim letom močno povečalo. Prav tako navajajo vire, ki poročajo o primerih "grozljivega spolnega nasilja in drugih obtožb o mučenju". "Iranske oblasti izvajajo usmrtitve v zastrašujočem obsegu," je opozorila izvršna direktorica centra Abdorrahman Boroumand, Roya Boroumand. Diana Eltahawy iz AI pa je opozorila, da je do usmrtitev prišlo ob sistematični uporabi mučenja, da bi prišli do spornih priznanj za obsodbo obtožencev "v skrajno nepoštenih sojenjih". Vse države je pozvala, naj "izvajajo univerzalno jurisdikcijo nad vsemi iranskimi uradniki, ki so utemeljeno osumljeni kazenske odgovornosti za kazniva dejanja po mednarodnem pravu in druge hude kršitve človekovih pravic".