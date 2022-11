Iranske oblasti sprožile preiskavo nasilja nad protestniki

"Takoj je bila izdana posebna odredba za preiskavo natančnega časa in kraja dogodka ter identifikacijo storilcev," je v izjavi sporočila policija. "Policija nikakor ne odobrava nasilnega in nekonvencionalnega vedenja in bo kršitelje obravnavala v skladu s pravili," so sporočili. Od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili sredi septembra, so oblasti v Teheranu zavračale navedbe o nasilju varnostnih sil nad protestniki.

Sicer pa v javnost prihaja vse več pričanj sorodnikov žrtev protestov, ki jih nadlegujejo varnostne sile. Starši Iranke, ki so jo ustrelili, medtem ko je snemala proteste v domačem kraju, so bili izpostavljeni vztrajnemu nadlegovanju varnostnih sil, je povedala sorodnica za Guardian. 33-letno Ghazaleh Chalabi so 27. septembra ustrelili v glavo v Amolu, njena smrt pa je še posebej šokantna, ker so posnetki protestov, ki jih je posnela s svojim telefonom, v času, ko so jo ustrelili, pristali na družbenih medijih. Njene zadnje besede so bile: "Ne boj se, ne boj se."

Chalabijina teta je v intervjuju povedala, da je njena nečakinja pet dni preživela v komi, preden je umrla. "Ustrelili so jo od spredaj," je dejala. "Na njenem čelu je bila majhna luknja. Krogla je prišla izza njene glave, tako da je imela na zatilju luknjo v velikosti mandarine." Teta je povedala, da so njene starše, medtem ko je bila Ghazaleh v komi, večkrat nadlegovale varnostne sile, ki so grozile, da bodo zadržale njeno truplo in jo pokopale na neznani lokaciji, "če bodo povzročali hrup". Varnostne sile so tudi zagrozile s povračilnimi ukrepi proti Chalabijinemu bratu, če starši spregovorijo, in celo zavrnile Chalabijino željo, da daruje svoje organe, ker bi jo zato smatrali za mučenico, je dejala.