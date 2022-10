Iranske oblasti vdrle v učilnico in preteple več dijakinj, 16-letnica umrla

Iz iranskega sindikata učiteljev so sporočili, da so policisti na šoli v Ardabilu izvedli racijo. Le-ti naj bi vdrli v učilnice in pretepli več dijakinj. V napadu so varnostne sile poškodovale sedem dijakinj, deset pa aretirale. Med poškodovanimi je bila tudi Asra Panahi, ki je umrla kasneje v bolnišnici, poroča BBC.

Oblasti naj bi dijakinje pred racijo nelegalno prisilile k sodelovanju v provladnem dogodku. Na njem so morale dijakinje peti himno, ki hvali njihovega vodjo. Dijakinje so se uprle in namesto himne pričele vzklikati protivladne slogane. Varnostne sile so jih zato žalile in preteple – najprej na dogodku, nato pa še med racijo.