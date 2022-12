'Iranske protestnice policisti namenoma ciljajo v obraze, prsi in mednožja'

Po večmesečnih protestih v Iranu so o nasilju iranske policije spregovorili tudi zdravstveni delavci. Zatrjujejo, da v njihove ambulante prihajajo ustreljeni moški in ženske, pri čimer se zdi, da jih policisti namenoma ciljajo v obraze in mednožja. Poškodbe so hude, vsaj 1000 protestnikov je zaradi nasilnega ravnanja varnostnih organov (delno) izgubilo vid. Ker je nudenje zdravniške pomoči demonstrantom prepovedano, poškodovance zdravniki in medicinske sestre oskrbujejo na skrivaj.

Danes so iranske oblasti izvedle prvo usmrtitev, povezano z večmesečnimi protesti. V tem času so v javnosti odmevale tudi besede Irank in Irancev, da je policija pri obvladovanju shodov zelo nasilna. V tem času so na smrt obsodili 11 ljudi, dodatno pa jih aretirali še vsaj 15.000 državljanov. Ob tem je bilo več protestnikov poškodovanih, zdravniki ter zdravnice in medicinske sestre jih obravnavajo na skrivaj.

icon-expand Protesti v podporo Iranu FOTO: Profimedia

"Protestnice so pogosto ustreljene v obraze, prsi in mednožja," so povedali iranski zdravstveni delavci. Ob tem so dodali, da ponavljajoči streli v enake dele telesa vzbujajo ugibanja, da je ciljanje namerno. Prav tako so opazili, da so ženske v skrivne ordinacije prihajale z drugačnimi poškodbami kot moški. Pri njih se strelne rane, zadane s strani organov pregona, pogosteje pojavljajo na nogah, zadnjici ali hrbtu. "Oblasti ženske obstreljujejo drugače, saj želijo uničiti njihovo lepoto," je poškodbe komentiral eden izmed zdravnikov s province Isfahan. Ob tem je večina zdravnikov, ki so spregovorili o obravnavi poškodovanih protestnikov, Iranske varnostne sile obtožuje, da kršijo splošno prakso obvladovanja protestov, kot je streljanje v noge ali stopala, da ne bi poškodovali vitalnih organov. Oblasti uporabljajo strelivo, namenjeno lovu na živali Pri tem iranska policija uporablja šibrovke, kjer se izstrelek razprši na več majhnih kovinskih kroglic v premeru do enega metra. Ti zelo močno poškodujejo protestnike. A ker oblasti po državi še vedno omejujejo dostop do interneta, fotografije poškodb le redko uzrejo luč javnosti. Kot je za Guardian ocenil krizni svetovalec iz Amnesty International Brian Castner, gre za izstrelke , ki se drugače uporabljajo pri lovu za živali in "nimajo nobenega zakonitega mesta v Policiji". Kot je še poudaril, so lahko določene različice izstrelkov smrtno nevarne tudi za ljudi, sploh, če so izstreljene od blizu ali v občutljiv del telesa, kot je glava.

icon-expand Protesti v Iranu FOTO: Shutterstock

Iranski zdravniki, ki so o dogajanju spregovorili z britanskih Guardianom, pa so mediju posredovali tudi dokazno gradivo o poškodbah. Rane zaradi izstrelkov so vidne po celotnem telesu ustreljenih protestnikov. Kot je povedalo deset zdravstvenih delavcev, bodo poškodbe lahko trajne. "Pogoste so predvsem poškodbe oči, tako pri ženskah in moških kot pri otrocih," so izpostavili. "Obravnavala sem žensko v zgodnjih 20., ki sta jo dve izmed kroglic zadeli v genitalije, deset drugih pa v notranji del stegen. Izstrelke iz stegna sem odstranila brez težav, druga dva sta mi predstavljala velik izziv. Kasneje bi se ti dve poškodbi lahko tudi vneli," je o namernem ciljanju povedala druga izmed zdravstvenih delavcev. Kot ji je dejala poškodovana ženska, jo je med protestom obkrožilo približno deset varnostnih agentov ter jo namerno ciljajo v predel prsi in mednožja. Po koncu obravnave je bilo težko tudi zdravnici. "To bi se lahko zgodilo moji hčerki," je končala pripoved. Da ne bi bili kaznovani, šibrovke odstranjujejo v temi Tehranska oblast pa z ukrepi grozi tudi zdravnikom, ki pomagajo demonstrantom. Da jih pri dejanjih ne bi ujeli, se mnogi zdravstveni delavci med obravnavo poškodovanih ljudi s shodov zato zatečejo k posebnim ukrepom. Ena izmed zdravnic iz Mazandarana je povedala, da železne in plastične šibrovke pogosto odstranjuje v temi. "Mnoge ženske pa sploh ne upajo priti v ambulante in si pomagajo doma, ker jih je sram. To je zelo nevarno," je še opozorila.

icon-expand Protesti v Iranu FOTO: AP

Oblasti so sicer s šibrovkami konec oktobra, ko so se na ulice podali tudi zdravniki in medicinske sestre, ciljala tudi njih. Ob tem naj bi bilo zadetih tudi nekaj v protestu nesodelujočih mimoidočih. "Streljajo vse povprek, samo eden drugega ne," je situacijo komentiral eden izmed zdravnikov, ki se je udeležil shoda. Iranski organi pregona nadzorujejo tudi bolnišnice in zdravniške ambulante ter pregledujejo dokumente obravnavanih pacientov. Do 1000 protestnikov (delno) izgubilo vid Na enemu izmed protestov so tako policisti poškodovali tudi nič slutečega 25-letnega moškega. Strel ga je zadel v obraz, poškodoval mu je oči. Zaradi poškodb je skoraj v celoti oslepel, oči prepoznavajo le še svetlobo. "Ni v dobrem stanju," je ocenil teheranski kirurg. A 25-letnik ni edini. Po poročilih humanitarnih organizacij je v izgredih vid izgubilo do tisoč Irank in Irancev. Okulisti so med rentgenskimi slikami pacientov v njihovih glavah našteli do 18 kroglic.

icon-expand Protesti v podporo Iranu FOTO: Profimedia

Med njimi je tudi študentka Ghazal Ranjkesh, ki je fotografijo poškodbe delila na svojih družbenih omrežjih. "Zadnje, kar sem videla s svojim desnim očesom, je bil nasmeh osebe, ki me je ustrelila," je pripisala v objavo, ki jo je kasneje izbrisala. Zdravnikom je še posebej hudo, ker gre v večini primerov za mlade protestnike. "Počutim se grozno. Ti mladi ljudje bodo morali s poškodbami živeti do konca življenja," je potožil eden izmed njih. Poleg tega ob pogledu poškodb ocenjujejo, da so tudi ti streli v obraz namerni. "Po naravi poškodb predvidevamo, da so osebe držali na tleh in jih ciljali v oči," so povedali.