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Iranske sile znova udarile na ameriško oporišče v Bahrajnu

Manama, 15. 11. 2026 11.52 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Iranska raketa

V Bahrajnu so davi poročali o napadu z droni na tamkajšnje ameriško vojaško oporišče, ki so ga ponoči izvedle iranske sile. Iranska revolucionarna garda je prevzela odgovornost za napad v Bahrajnu, enega prvih po več tednih relativnega miru v tej državi ob Perzijskem zalivu.

Bahrajn, kjer se nahaja pomembno oporišče ameriške mornarice, je bil v zadnjih treh dneh dvakrat tarča napadov. Ponoči so se v tej majhni otoški državi ob Perzijskem zalivu prvič po septembru oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okrog 4. ure zjutraj po lokalnem času je odjeknilo več eksplozij, še en niz je bilo nato slišati pred 7. uro, še navaja AFP.

Bahrajnska vojska je sporočila, da je prestregla več iranskih dronov in "preprečila, da bi ti dosegli svoje cilje". Notranje ministrstvo je pred tem izdalo poziv prebivalcem, naj "ostanejo mirni, se odpravijo na najbližje varno mesto in spremljajo novice prek uradnih virov".

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Odgovornost za napad je prevzela iranska revolucionarna garda (IRGC). "Radarski sistem zračne obrambe ZDA v helikopterskem oporišču Al Rifa v Bahrajnu je bil tarča šestih dronov, ki pripadajo letalskim silam IRGC," so navedli v izjavi na Telegramu.

V revolucionarni gardi so pojasnili, da so bili napadi na "ameriške agresorje" odgovor na "sovražnikovo zračno agresijo proti telekomunikacijskemu stolpu v Siriku" na jugu Irana prejšnji teden.

"Dragi ameriški droni so sestreljeni drug za drugim, v tej fazi pa proti ameriškim ciljem leti še večje število brezpilotnih letalnikov revolucionarne garde kot v prejšnji. Sovražnik mora zato vedeti, da bo vsaka agresija naletela na odločen in premišljen odgovor," so sporočili iz revolucionarne garde.

Iranske sile so že v petek trdile, da so zadele ameriški radar v Bahrajnu, šlo je za prvi tovrstni napad od septembra. Bahrajn je sicer od konca februarja, ko sta Izrael in ZDA z napadi na Iran sprožila vojno na Bližnjem vzhodu, prestal več tisoč iranskih napadov z droni in raketami.

Bahrajn ne želi, da bi se ozemlje države "spremenilo v prizorišče za poravnavanje računov, in za te napade ter njihove posledice v celoti krivi Iran", je danes po napadih sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo.

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V zadnjih dneh medtem mediji poročajo tudi o novih eksplozijah in napadih na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah iranske vojske je bilo v zadnjem tednu dni v ožini poškodovanih najmanj 13 tankerjev. Ameriška vojska medtem trdi, da je glavne plovne poti v ožini očistila morskih min.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov. Iran je konec februarja, ko sta ga napadla ZDA in Izrael, omejil ladijski promet skozi ožino in zahteval, da plovila za prečkanje ožine pridobijo dovoljenje iranskih oblasti. Ob tem je napadal tudi ladje, ki niso ugodile zahtevam.

ZDA so v odgovor uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ameriška vojska pa naj bi zagotavljala vojaško podporo tankerjem na poti skozi ožino.

"Očitna kršitev suverenosti kraljevine"

Egipt je obsodil napade na Bahrajn in jih označil za "očitno kršitev" suverenosti kraljevine ter resno grožnjo stabilnosti Bližnjega vzhoda. "Egipt ponovno odločno zavrača vsakršna dejanja, ki ogrožajo varnost prijateljske kraljevine Bahrajn in stabilnost regije," je v izjavi sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo.

"Varnost Bahrajna in zalivskih držav je tesno povezana z nacionalno varnostjo Egipta in predstavlja enega od temeljev arabske nacionalne varnosti."

Tudi Jordanija je obsodila iranske napade na Bahrajn, medtem ko na Bližnjem vzhodu narašča zaskrbljenost zaradi možnosti ponovnega izbruha obsežne vojne med Iranom na eni ter ZDA in Izraelom na drugi strani.

Jordansko zunanje ministrstvo je v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, "obsodilo brutalne iranske napade na prijateljsko kraljevino Bahrajn kot očitno kršitev njene suverenosti ter grožnjo njeni varnosti, stabilnosti in ozemeljski celovitosti".

Obsodilo je tudi "nevarno zaostrovanje razmer in očitno kršitev mednarodnega prava ter Ustanovne listine Združenih narodov".

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