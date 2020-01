Iranske znamenitosti, ki bi jih Trump lahko uničil

Razlog, da Iran zahodni turisti redko obiščejo, ni v pomanjkanju zanimivosti. S civilizacijo, ki sega 5.000 let v preteklost, in več kot 20 krajev, ki spadajo pod Unescovo svetovno dediščino, je iranska kulturna dediščina bogata in edinstvena, predvsem njena verska arhitektura, ki prikazuje geometrijsko mojstrovino, abstraktno oblikovanje in predindustrijski inženiring, ki je v civilizaciji praktično neprimerljiv. To ni samo kulturna dediščina Irana, to je človeštvo, pravijo strokovnjaki.

In kaj bi svet, ne le Iran, lahko ob napovedanih Trumpovih grožnjah izgubil?

Perzepolis

Je dragulj na iranski arheološki kroni: gre za monumentalni kompleks iz šestega stoletja pred našim štetjem, ki je bil zasnovan tako, da navduši – z veliko dvignjeno teraso, velikimi stopnišči in marmornatimi palačami in templji. Mesto so oplenili številni obiskovalci, začenši z Aleksandrom Velikim, vendar je še vedno veliko stvari, ki jih Trump lahko uniči, vključno z nekaj neverjetno dobro ohranjenimi kipi in baznimi reliefi bikov, levov, mitskih bitij in državljanov večkulturnega ahemenijskega imperija.