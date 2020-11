Iranskega jedrskega znanstvenika ubili streli iz daljinsko vodenega mitraljeza

" Na podlagi poročil varnostnega osebja so ugotovili, da so na vozilo, v katerem je potoval Fahrizadeh, najprej streljali, nato je v bližini razneslo z eksplozivom naloženi Nissan, medtem ko se je streljanje nadaljevalo, " je po poročanju Iranske študentske tiskovne agencije (ISNA) povedal minister za obrambo, general Amir Hatami .

Iranska tiskovna agencija Fars je medtem objavila podrobnosti o atentatu. Kot poročajo, je Fahrizadeh skupaj z ženo potoval v neprebojnem avtomobilu, spremljala so ga tudi tri varnostna vozila. V nekem trenutku naj bi slišal, da so njegov avto zadeli streli, zato je ukazal, naj ustavijo, in izstopil, da bi preveril, kaj se dogaja. V tistem trenutku naj bi ga zadelo več strelov iz avtomobila znamke Nissan, ki je ustavil kakšnih 150 metrov proč. Ustreljen je bil tudi njegov telesni stražar, medtem ko je Nissan uničila eksplozija. Dodajajo še, da so napadalci uporabili daljinsko vodeni mitraljez.

Petkov uboj Mohsena Fahrizadeha , enega ključnih mož pri iranskem jedrskem programu, še naprej odmeva. Uradni Teheran je za napad nemudoma obsodil Izrael, ki se na obtožbe še ni odzval, in napovedal maščevanje, medtem ko mednarodna skupnost z zaskrbljenostjo spremlja razvoj dogodkov.

Fahrizadeh je bil vodja iranskega raziskovalnega centra za nove tehnologije pri elitni revolucionarni gardi, kot ključno osebo iranskega jedrskega programa sta ga v več poročilih izpostavila tako ameriško zunanje ministrstvo kot tudi Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je leta 2018 javno trdil, da je omenjeni vodja Projekta Amad, skrivnega iranskega programa za razvoj jedrskega orožja.

In medtem ko se v Iranu vrstijo obsodbe napada, je svet nenavadno tiho. Iranski zunanji minister Džavad Zarifje mednarodno skupnost zato pozval, naj "naredi konec sramotnim dvojnim standardom" in "obsodi to dejanje državnega terorizma". Dodal je, da vsi indici kažejo na vpletenost Izraela.

Dogodek bo še poslabšal že tako slabe odnose med Teheranom in Washingtonom, ki so pod predsednikom Donaldom Trumpom dosegli novo dno. Iz Bele hiše so sporočili, da skrbno spremljajo dogajanje.

Fahrizadehov pogreb je napovedan za danes. Njegove posmrtne ostanke so prenesli v svetišče Imama Reze v kraju Mašhad, ki velja za eno najbolj svetih šiitskih mest, od tam pa v grobnico ajatole Homeinija.