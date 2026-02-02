Iran: Izpustili protestnika, ki mu je grozila smrtna kazen

26-letnega iranskega protestnika Erfana Soltanija so pridržali 8. januarja med množičnimi protesti v Iranu. Njegova družina je pozneje iranski organizaciji za človekove pravice Hengaw povedala, da mu grozi, da ga bodo 14. januarja obsodili na smrt.

Zdaj pa so iz Irana prišle bolj spodbudne novice. Organizacija Hengaw in iranski državni medij ISNA namreč poročata, da je bil Soltani s plačilom varščine izpuščen. Njegov sorodnik pa je novico potrdil tudi za britanski Sky News.

"Erfan Soltani, ki je bil aretiran med nedavnimi dogodki in za katerega so nekateri tuji mediji prej trdili, da je bil obsojen na smrt, je bil izpuščen iz zapora proti plačilu varščine v višini dveh milijard tomanov (približno 13.500 evrov)," je ISNA zapisala v objavi na Telegramu.

Organizacija Hengaw je že pred tem zanikala govorice o njegovi usmrtitvi, ki so se širile po družbenih medijih.