Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran: Izpustili protestnika, ki mu je grozila smrtna kazen

Teheran, 02. 02. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Erfan Soltani

Mladi iranski protestnik, ki so ga aretirali med protesti in mu je grozila smrtna obsodba, je bil izpuščen iz zapora. Novico so potrdili njegov sorodnik, iranska organizacija za človekove pravice in lokalni mediji.

26-letnega iranskega protestnika Erfana Soltanija so pridržali 8. januarja med množičnimi protesti v Iranu. Njegova družina je pozneje iranski organizaciji za človekove pravice Hengaw povedala, da mu grozi, da ga bodo 14. januarja obsodili na smrt. 

Zdaj pa so iz Irana prišle bolj spodbudne novice. Organizacija Hengaw in iranski državni medij ISNA namreč poročata, da je bil Soltani s plačilom varščine izpuščen. Njegov sorodnik pa je novico potrdil tudi za britanski Sky News

"Erfan Soltani, ki je bil aretiran med nedavnimi dogodki in za katerega so nekateri tuji mediji prej trdili, da je bil obsojen na smrt, je bil izpuščen iz zapora proti plačilu varščine v višini dveh milijard tomanov (približno 13.500 evrov)," je ISNA zapisala v objavi na Telegramu. 

Organizacija Hengaw je že pred tem zanikala govorice o njegovi usmrtitvi, ki so se širile po družbenih medijih. 

Preberi še 'Načrtov za obešanje ni': Iran zanika načrt za usmrtitev 26-letnika

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku januarja Iran posvaril pred "zelo ostrim odzivom", če bodo usmrtili kateregakoli od protestnikov. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je na te grožnje odgovoril, da bo vsakršno Trumpovo dejanje proti njegovemu narodu povzročilo vojno. "Amerika bi morala vedeti, da če bo začela vojno, bo tokrat to regionalna vojna," je dejal.  

"Te grožnje niso nič novega. Tudi v preteklosti so ameriški uradniki večkrat govorili o vojni in dejali, da so na mizi vse možnosti, vključno z vojno. Zdaj tudi ta mož (g. Trump) kar naprej trdi, da so pripeljali letalonosilke in vojna letala," je po poročanju Sky News komentiral Hamenej, ki je še poudaril, da se iransko ljudstvo ne bo pustilo ustrahovati. 

"Mi nismo tisti, ki začenjamo vojno, in ne želimo napasti nobene države. Toda, če Amerika napade ali škoduje Iranu, bo iranski narod vrnil močan udarec in vsaka vojna, ki jo bo začela Amerika, se bo razširila po vsej regiji," je dejal Hamenej. 

Protesti v Iranu so izbruhnili decembra lani, sprva so bili osredotočeni na gospodarsko situacijo v državi, nato pa so se razširili na širša politična vprašanja. Iranski režim je množične proteste v začetku januarja nasilno zatrl, pri čemer je bilo ubitih na tisoče ljudi. Natančno število ni znano, saj so poročila različna, preverjanje pa je oteženo zaradi blokade interneta v državi.

iran erfan soltani protest smrtna kazen

Rokometaši želeli Thompsona, Zagreb rekel ne, sledil preobrat

bibaleze
Portal
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Take obleke zagotovo še niste videli
Take obleke zagotovo še niste videli
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
spektakli, ki služijo milijarde
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506