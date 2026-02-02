Iran: Izpustili protestnika, ki mu je grozila smrtna kazen

26-letnega iranskega protestnika Erfana Soltanija so pridržali 8. januarja med množičnimi protesti v Iranu. Njegova družina je pozneje iranski organizaciji za človekove pravice Hengaw povedala, da mu grozi, da ga bodo 14. januarja obsodili na smrt.
Zdaj pa so iz Irana prišle bolj spodbudne novice. Organizacija Hengaw in iranski državni medij ISNA namreč poročata, da je bil Soltani s plačilom varščine izpuščen. Njegov sorodnik pa je novico potrdil tudi za britanski Sky News.
"Erfan Soltani, ki je bil aretiran med nedavnimi dogodki in za katerega so nekateri tuji mediji prej trdili, da je bil obsojen na smrt, je bil izpuščen iz zapora proti plačilu varščine v višini dveh milijard tomanov (približno 13.500 evrov)," je ISNA zapisala v objavi na Telegramu.
Organizacija Hengaw je že pred tem zanikala govorice o njegovi usmrtitvi, ki so se širile po družbenih medijih.
Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku januarja Iran posvaril pred "zelo ostrim odzivom", če bodo usmrtili kateregakoli od protestnikov. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je na te grožnje odgovoril, da bo vsakršno Trumpovo dejanje proti njegovemu narodu povzročilo vojno. "Amerika bi morala vedeti, da če bo začela vojno, bo tokrat to regionalna vojna," je dejal.
"Te grožnje niso nič novega. Tudi v preteklosti so ameriški uradniki večkrat govorili o vojni in dejali, da so na mizi vse možnosti, vključno z vojno. Zdaj tudi ta mož (g. Trump) kar naprej trdi, da so pripeljali letalonosilke in vojna letala," je po poročanju Sky News komentiral Hamenej, ki je še poudaril, da se iransko ljudstvo ne bo pustilo ustrahovati.
"Mi nismo tisti, ki začenjamo vojno, in ne želimo napasti nobene države. Toda, če Amerika napade ali škoduje Iranu, bo iranski narod vrnil močan udarec in vsaka vojna, ki jo bo začela Amerika, se bo razširila po vsej regiji," je dejal Hamenej.
Protesti v Iranu so izbruhnili decembra lani, sprva so bili osredotočeni na gospodarsko situacijo v državi, nato pa so se razširili na širša politična vprašanja. Iranski režim je množične proteste v začetku januarja nasilno zatrl, pri čemer je bilo ubitih na tisoče ljudi. Natančno število ni znano, saj so poročila različna, preverjanje pa je oteženo zaradi blokade interneta v državi.