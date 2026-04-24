Pogovori o Iranu: prihaja iranski zunanji minister, iz ZDA Witkoff in Kushner

Minister Abas Aragči bo "danes zvečer začel regionalno turnejo, ki ga bo popeljala v Islamabad, Maskat in Moskvo", je poročala Irna, ki je kot namen turneje navedla "dvostranska posvetovanja, razpravo o aktualnih dogodkih v regiji in pregled razmer v zvezi z vojno, ki sta jo ZDA in izraelski režim vsilila Iranu". V pričakovanju morebitnega nadaljevanja pogajanj, v katerih posreduje Pakistan, sicer v Islamabadu že šesti dan veljajo okrepljeni varnostni ukrepi z nadzornimi točkami po mestu in zaprtimi cestami, poroča BBC.

Iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija pričakujejo v Islamabadu. FOTO: AP

Po maratonskem prvem krogu pogajanj 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj.

Aragči v Pakistan sicer odhaja po današnjem telefonskem pogovoru s vplivnim načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem in pakistanskim zunanjim ministrom Išakom Darom, ki sta imela ključno vlogo v dosedanjih posredovanjih med Teheranom in Washingtonom.

Bela hiša: Na pogovore o Iranu v Pakistan jutri Witkoff in Kushner

"Lahko potrdim, da bosta posebni odposlanec (Steve) Witkoff in Jared Kushner jutri zjutraj spet odšla v Pakistan, da bi sodelovala na pogovorih ... s predstavniki iranske delegacije," je za Fox News danes povedala predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Televizijska mreža CNN, ki se je sklicevala na neimenovani vladni vir, je pred tem danes poročala, da se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da bosta Witkoff in Kushner v Pakistan odpotovala do konca tedna.

Sprva ni bilo jasno, ali se bodo ameriški podpredsednik JD Vance ali drugi visoki uradniki ameriške administracije vrnili v Pakistan nekaj tednov po tem, ko je Vance sporočil, da odhaja brez sporazuma.

V primeru, da bo prišlo do napredka, naj bi v pakistansko prestolnico kasneje odpotoval še ameriški podpredsednik JD Vance. CNN še poroča, da ZDA kot dovolj visokega iranskega uradnika za pogovore z Vanceom obravnavajo le predsednika parlamenta Mohameda Bagerja Galibafa, ki za zdaj ne načrtuje poti v Pakistan. Presednikov zet Jared Kushner in posebni odposlanec Steve Witkoff sta se z Iranci pogajala že tik preden so ZDA skupaj z Izraelom 28. februarja sprožile napade, med katerimi je umrlo več najvišjih uradnikov države na čelu z ajatolo Alijem Hamenejem. Zadnji krog mirovnih pogajanj je potekal 11. aprila, prav tako v Islamabadu, vendar ni prinesel preboja. Trenutno od 8. aprila velja premirje, ki ga je Trump pred dnevi podaljšal za tri tedne, vendar se ameriška blokada iranskih pristanišč nadaljuje, Iran pa še naprej ovira plovbo skozi strateško Hormuško ožino.

Teheransko letališče znova z mednarodnimi leti

Mednarodno letališče Imam Khomeini v iranski prestolnici Teheran bo od jutri znova odprto tudi za mednarodne lete, so danes sporočile iranske oblasti. Letališče so skupaj z mednarodnim letališčem Mehrabad odprli v ponedeljek, potem ko sta bili zaradi vojne zaprti. Prva mednarodna leta z letališča Imam Khomeini bosta v turški Istanbul in glavno mesto Omana Maskat, so dodale iranske oblasti.

Iranski zračni prostor je bil zaprt od začetka vojne, ki sta jo proti tej državi konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta nato dosegla dogovor o prekinitvi ognja in tudi njegovo podaljšanje. Iranske oblasti so po prekinitvi ognja zračni prostor znova odprle in zdaj postopoma obnavljajo tudi mednarodne lete.

Papež ZDA in Iran pozval k pogajanjem

Papež Leon XIV. je ob vračanju z afriške turneje ZDA in Iran pozval, naj se vrneta k mirovnim pogajanjem. Dogajanje na Bližnjem Vzhodu je označil za kaotično, obenem pa se je zavzel za "kulturo miru" ob reševanju sporov brez uporabe vojaške sile.

Papež Leon v Alžiriji FOTO: AP