Tujina

Pogovori o Iranu: prihaja iranski zunanji minister, iz ZDA Witkoff in Kushner

Teheran / Islamabad, 24. 04. 2026 15.41 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Iranski zunanji minister Abas Aragči

Iranski zunanji minister Abas Aragči bo drevi odšel v Islamabad na pogovore o vojni z ZDA in Izraelom, je poročala iranska tiskovna agencija Irna. S tem je potrdila napoved neimenovanega vira v pakistanski vladi, da bo Aragči danes v pakistanski prestolnici. Bela hiša je medtem potrdila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner odpotovala v Pakistan na nov krog pogovorov z Iranom.

Minister Abas Aragči bo "danes zvečer začel regionalno turnejo, ki ga bo popeljala v Islamabad, Maskat in Moskvo", je poročala Irna, ki je kot namen turneje navedla "dvostranska posvetovanja, razpravo o aktualnih dogodkih v regiji in pregled razmer v zvezi z vojno, ki sta jo ZDA in izraelski režim vsilila Iranu".

V pričakovanju morebitnega nadaljevanja pogajanj, v katerih posreduje Pakistan, sicer v Islamabadu že šesti dan veljajo okrepljeni varnostni ukrepi z nadzornimi točkami po mestu in zaprtimi cestami, poroča BBC.

Iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija pričakujejo v Islamabadu.
FOTO: AP

Po maratonskem prvem krogu pogajanj 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj.

Preberi še Katera stran lahko dlje vztraja v vojni? Washington ali Teheran?

Aragči v Pakistan sicer odhaja po današnjem telefonskem pogovoru s vplivnim načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem in pakistanskim zunanjim ministrom Išakom Darom, ki sta imela ključno vlogo v dosedanjih posredovanjih med Teheranom in Washingtonom.

Bela hiša: Na pogovore o Iranu v Pakistan jutri Witkoff in Kushner

"Lahko potrdim, da bosta posebni odposlanec (Steve) Witkoff in Jared Kushner jutri zjutraj spet odšla v Pakistan, da bi sodelovala na pogovorih ... s predstavniki iranske delegacije," je za Fox News danes povedala predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Televizijska mreža CNN, ki se je sklicevala na neimenovani vladni vir, je pred tem danes poročala, da se je ameriški predsednik Donald Trump odločil, da bosta Witkoff in Kushner v Pakistan odpotovala do konca tedna.

Sprva ni bilo jasno, ali se bodo ameriški podpredsednik JD Vance ali drugi visoki uradniki ameriške administracije vrnili v Pakistan nekaj tednov po tem, ko je Vance sporočil, da odhaja brez sporazuma.

V primeru, da bo prišlo do napredka, naj bi v pakistansko prestolnico kasneje odpotoval še ameriški podpredsednik JD Vance.

CNN še poroča, da ZDA kot dovolj visokega iranskega uradnika za pogovore z Vanceom obravnavajo le predsednika parlamenta Mohameda Bagerja Galibafa, ki za zdaj ne načrtuje poti v Pakistan.

Presednikov zet Jared Kushner in posebni odposlanec Steve Witkoff sta se z Iranci pogajala že tik preden so ZDA skupaj z Izraelom 28. februarja sprožile napade, med katerimi je umrlo več najvišjih uradnikov države na čelu z ajatolo Alijem Hamenejem. Zadnji krog mirovnih pogajanj je potekal 11. aprila, prav tako v Islamabadu, vendar ni prinesel preboja.

Trenutno od 8. aprila velja premirje, ki ga je Trump pred dnevi podaljšal za tri tedne, vendar se ameriška blokada iranskih pristanišč nadaljuje, Iran pa še naprej ovira plovbo skozi strateško Hormuško ožino.

Teheransko letališče znova z mednarodnimi leti

Mednarodno letališče Imam Khomeini v iranski prestolnici Teheran bo od jutri znova odprto tudi za mednarodne lete, so danes sporočile iranske oblasti. Letališče so skupaj z mednarodnim letališčem Mehrabad odprli v ponedeljek, potem ko sta bili zaradi vojne zaprti.

Prva mednarodna leta z letališča Imam Khomeini bosta v turški Istanbul in glavno mesto Omana Maskat, so dodale iranske oblasti.

Preberi še Pentagon naj bi razmišljal o možnosti suspenza Španije iz Nata

Iranski zračni prostor je bil zaprt od začetka vojne, ki sta jo proti tej državi konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta nato dosegla dogovor o prekinitvi ognja in tudi njegovo podaljšanje.

Iranske oblasti so po prekinitvi ognja zračni prostor znova odprle in zdaj postopoma obnavljajo tudi mednarodne lete.

Papež ZDA in Iran pozval k pogajanjem

Papež Leon XIV. je ob vračanju z afriške turneje ZDA in Iran pozval, naj se vrneta k mirovnim pogajanjem. Dogajanje na Bližnjem Vzhodu je označil za kaotično, obenem pa se je zavzel za "kulturo miru" ob reševanju sporov brez uporabe vojaške sile.

Papež Leon v Alžiriji
FOTO: AP

"Enkrat Iran reče da, drugič ZDA rečejo ne in obratno. Ne vemo, kam bo to privedlo," je dejal papež in dodal, da bi rad "spodbudil vse, da najdejo odgovore na trenutno dogajanje, ki izvirajo iz kulture miru in ne sovraštva ter delitev".

V pogovoru z novinarji, ki so se z njim z letalom vračali iz Ekvatorialne Gvineje, je obsodil ubijanje protestnikov in izvrševanje smrtnih kazni v Iranu.

Svetega očeta, ki kot prvi papež prihaja iz ZDA, je prejšnji teden ostro kritiziral predsednika ZDA Donald Trump in ga obtožil, da ni dovolj jasno obsodil dejanj Irana proti lastnemu ljudstvu. Tokrat je papež obsodil "vsa dejanja, ki so nepravična, in vse uboje ljudi", pri čemer Trumpa ni omenil.

V odzivu na kritike ameriškega predsednika je prejšnji teden dejal, da nima nobene potrebe po konfrontaciji s Trumpom, a da tudi ne do dopustil, da bi ga ta kakorkoli zastraševal.

Vodja katoliške Cerkve naj bi sicer potoval s sliko libanonskega dečka, ki ga je Izrael ubil v napadu na cilje šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Deček in papež naj bi se ob njegovem obisku Libanona lani namreč srečala.

Netanjahu se zdravi zaradi raka prostate

Hrvaška pomorščaka na zajeti ladji: Z nama ravnajo dobro

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenka je svojo pot do uspeha začela v garaži
Slovenka je svojo pot do uspeha začela v garaži
vizita
Portal
To doleti skoraj vsakega: zdrava prehrana ni vedno enaka učinkoviti prebavi
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Hobit: Nepričakovano potovanje
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
