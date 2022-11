Iranskemu glasbeniku, ki je napisal več protestnih pesmi, grozi usmrtitev

Le tri tedne po tem, ko so mladega umetnika in reperja Samana Yasina iranske oblasti aretirale na njegovem domu, ga sedaj čaka usmrtitev. Obtožili so ga nasprotovanja religiji, ker je na svojih družbenih omrežjih izrazil podporo protirežimskim protestnikom. Na družbenih omrežjih je namreč pisal sporočila podpore protestnikom in napisal več protestnih pesmi. Protestniki menijo, da želijo iranske oblasti z usmrtitvijo ustrahovati ostale.

Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da bi lahko režim sedaj sprožil krvavo kampanjo maščevanja, da bi zatrl protestnike in svoje nasprotnike. Združeni narodi navajajo, da so iranske oblasti od začetka protestov, ki jih je sprožila smrt 22-letne Mashe Amini, pridržale že 14 tisoč ljudi, med njimi tudi otroke. Iranske oblasti so v začetku tedna napovedale, da bodo začele s sodnimi procesi proti več kot tisoč osebam, ki so jih aretirali v Teheranu. Če jih bodo spoznali za krive, jim grozi smrtna kazen. Podobna usoda čaka še številne protestnike izven glavnega mesta, poudarja posebni poročevalec za stanje človekovih pravic v Iranu Javaid Rehman, poroča Guardian. Prejšnji teden je namreč 227 iranskih zakonodajalcev pozvalo sodstvo, naj odločno obravnava vse storilce in tiste, ki so pomagali ali izzvali protestnike. Obstaja upravičen dvom, da bo poziv sprožil val usmrtitev in dosmrtnih kazni. Primer mladega umetnika Yasina, ki je na družbenih omrežjih pisal sporočila podpore protestnikom in napisal več protestnih pesmi, bi lahko izkoristili tudi za ustrahovanje ostalih. Odkar so ga aretirali se ni več oglasila niti njegova družina. Protesti zaradi ubite Iranke Mahse Amini v septembru. FOTO: AP V priporu je od konca septembra tudi 32-letni glasbenik Toomaj Salehi. Njegovi bližnji trdijo, da je bil žrtev "hudega mučenja" s strani režima, ker je objavil pesmi v podporo protestnikom in fotografije, na katerih skandira gesla proti oblasti. Protestniki sedaj opozarjajo, da so v nevarnosti vsi, tudi odvetniki, ki bi prišli na sodišče zagovarjati aretirane protestnike. Prejšnji teden so iranske oblasti dve novinarki, ki sta pomagali razkriti zgodbo o smrti Aminijeve, razglasile za ameriški vohunki, za kar je zagrožena smrtna kazen.